Trump sul banco degli imputati per il caso della pornostar Stormy Daniels: cosa succede ora?

Donald Trump è il primo ex presidente degli Stati Uniti ad affrontare un processo penale. Nella giornata del 15 aprile prende il via il primo dei quattro processi penali in cui è coinvolto Trump, che nel frattempo è impegnato con le elezioni presidenziali del prossimo novembre. Gli altri casi giudiziari riguardano il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni vinte da Joe Biden in Georgia, aver istigato l'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e aver gestito in modo inappropriato carte classificate e documenti riservati dopo il termine del suo mandato presidenziale nel 2021.

Come funziona il processo e cosa succederà

Di competenza della procura di Manhattan di New York, il processo riguarda il pagamento presunto di 130mila dollari che Trump avrebbe dato, tramite il suo ex avvocato e ora suo principale accusatore, Michael Cohen, all'attrice di film porno Stormy Daniels durante la campagna presidenziale del 2016, in cambio del suo silenzio suo rapporto sessuale avuto con lui una decina di anni prima. Secondo l'accusa il pagamento non sarebbe stato rendicontato correttamente, perché classificato come spese legali mensili nei libri contabili della sua società immobiliare con sede a New York. Falsificare documenti aziendali a New York è un reato punibile fino a quattro anni di carcere, anche se molti imputati sono stati condannati a multe o libertà vigilata.

Se condannato per tutti i capi di imputazione, Trump rischierebbe una pesante pena detentiva, ma la maggioranza degli esperti legali interpellati da Usa Today escludono una conclusione così drammatica. In caso di condanna potrebbe avere la condizionale, e molto probabilmente rimarrebbe libero per continuare la campagna elettorale in attesa dell'appello.

Bisogna però ricordare che a decidere la pena, in caso di condanna, sarà il giudice Merchan, che Trump ha attaccato ed esasperato in tutti i modi in questi mesi di preparazione del processo, arrivando ad attaccare anche la figlia, Loren Merchan, una consulente politica democratica che in un post l'ex presidente ha definito "una rabbiosa odiatrice di Trump". Dopo questo attacco, il giudice ha rafforzato il gag order, l'ordine museruola, per Trump vietandogli anche gli attacchi ai familiari delle persone coinvolte nel processo.

I testimoni chiave

Trump fu incriminato circa un anno fa, a fine marzo del 2023. I capi di imputazione sono 34, i tentativi di rinviare le udienze sono falliti e questo è l'unico procedimento che potrebbe chiudersi prima del voto del 5 novembre. Si inizierà con la selezione della giuria che dovrà giudicare Trump, e si prevede che in tutto il procedimento durerà sei settimane, con udienze tutti i giorni della settimana, tranne il mercoledì.

Il suo ex avvocato Cohen, che è stato condannato a tre anni nel 2018 per la vicenda Daniels e per aver mentito al Congresso in proposito, sarà uno dei testimoni chiave del processo, con la difesa che tenterà in ogni modo di screditarlo per essere un "bugiardo dichiarato". Nella sua attesa testimonianza - che gli avvocati della difesa stanno cercando in tutti i modi bloccare o screditare - si prevede che Cohen, che per anni è stato una sorte di Mr Wolf di Trump risolvendo il suoi problemi più delicati, spiegherà come era stato sviluppato il sistema di "catch and kill" per sopprimere tutte le possibili rivelazioni negative sul tycoon e come i pagamenti venivano effettuati, su diretta indicazione di Trump.

A parte la controversia sulla testimonianza di Cohen, diversi giuristi, anche quelli su posizioni anti-Trump, sollevano dubbi sulla tenuta della tesi accusatoria del procuratore, cioè che quei soldi erano parte della campagna politica di Trump, e il tycoon ha falsificato i suoi registri contabili - e questa sarebbe l'accusa più grave - in violazione delle leggi elettorali statali e federali.

L'altra testimonianza chiave sarà quella dell'attrice di film a luci rosse Stormy Daniels - il cui vero nome è Stephanie Clifford - che nel 2016 voleva farsi intervistare per rivelare di avere avuto anni prima una relazione con Trump, quando era da poco sposato con Melania. Secondo i procuratori, Trump negoziò con Cohen un accordo per comprare "il suo silenzio e impedire la diffusione di rivelazioni negative nelle settimane finali della campagna elettorale".

Due anni dopo, mentre Trump era alla Casa Bianca, Daniels ha contestato la validità dell'accordo firmato perché mancava la firma del diretto interessato, Trump. Ne nacque così una battaglia legale che rese pubblica la vicenda, attirando l'attenzione dei media e in un secondo momento dei procuratori sulla vicenda e sul ruolo di Cohen.

"Testimonierò e dirò la verità. E la verità è che io non ho commesso alcun reato", ha dichiarato Trump qualche giorno fa attaccando Daniels e Cohen - "sono due bugiardi" - e il sistema di giustizia che lo "perseguita".

Il processo mediatico

Senza quindi rinvii, il processo sottrarrà tempo alla campagna elettorale che l'ex presidente dovrà limitare ai weekend, anche se non avrà un grande impatto, essendo ancora la data delle elezioni distante. Il processo attirerà un'enorme attenzione mediatica, considerando l'imputato dovrà essere presente in aula, secondo la legge di New York.

Trump ha tutto l'interesse a spettacolizzare l'evento, usandolo in chiave elettorale, come ha già fatto per precedenti procedimenti, con dichiarazioni improvvisate alla stampa all'entrata e all'uscita dall'aula per denunciare quella che definisce una persecuzione giudiziaria dettata da motivazioni politiche e ordinata dal suo avversario alle prossime elezioni, Joe Biden.

Questo sicuramente esalterà e mobiliterà lo zoccolo duro del suo elettorato, i sostenitori del Maga, il movimento di estrema destra ispirato da Trump, ma non è detto che questo possa avere lo stesso effetto su elettori repubblicani più moderati. Non a caso, i legali di Trump hanno giocato tutte le carte possibili per ottenere l'archiviazione o il rinvio di questo, e degli altri procedimenti, di Trump a dopo le elezioni.

Cosa succederà se Trump verrà condannato?

Questo è l'unico processo che potrebbe chiudersi entro novembre, ovvero prima delle elezioni, ed è quindi considerato il più significativo per il futuro dell’ex presidente. Gli avvocati del tycoon sperano in un'assoluzione piena ma se dovesse essere giudicato colpevole, ogni capo di imputazione comporta un massimo di quattro anni di carcere. La domanda che, a questo punto, si pone la maggior parte degli americani è: "Se Trump dovesse essere giudicato colpevole, potrà comunque candidarsi alle presidenziali?". E la risposta è non solo che il tycoon potrebbe comunque correre per la Casa Bianca ma anche che, per la Costituzione americana, potrebbe persino guidare gli Stati Uniti dal carcere.

È chiaro che al momento si tratta di uno scenario ipotetico ed è assai probabile che se condannato i suoi avversari cercheranno di metterlo sotto impeachment o contestare la sua presidenza.