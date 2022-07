Donald Trump fa seppellire l'ex moglie Ivana nel suo golf club per ottenere sgravi fiscali

Donald Trump ha fatto seppellire l'ex moglie Ivana, morta nelle scorse settimane a seguito di una caduta, nel suo golf club in New Jersey per ottenere consistenti sgravi fiscali. E' questa l'accusa che rivolgono all'ex presidente diversi media americani, citando i documenti pubblicati da ProPublica, che mostrano come il Trump Family Trust abbia fatto richiesta che il campo di Hackettstow, dove è stata sepolta Ivana, venga considerato come un terreno cimiteriale, status che gli farebbe godere di esenzioni fiscali.

Le legge del New Jersey prevede che qualsiasi terreno utilizzato come cimitero sia esente da qualsiasi tipo di tasse. In effetti, già da diversi anni, sin dal 2012, Trump accarezza l'idea di realizzare un cimitero su questo terreno, costruendo un grande mausoleo per sé stesso. Poi avrebbe cambiato idea, pensando di realizzare un vero e proprio cimitero per migliaia di sepolture. Il progetto sarebbe cambiato ancora, con l'idea di realizzare solo le tombe per i familiari. E quella dell'ex moglie Ivana sarebbe appunto la prima.

L'ex moglie Ivana era morta il 15 luglio all’età di 73 anni, dopo una caduta accidentale dalle scale in casa.