Trump torna su Twitter dopo il sondaggio di Musk

Donald Trump è tornato su Twitter. L'annuncio arriva direttamente da Elon Musk chiudendo il sondaggio che lui stesso aveva lanciato chiedendo agli utenti se erano favorevoli o contrari alla riammissione sul social dell'ex presidente americano. "Il popolo si è espresso. L'ex presidente Trump viene riammesso. Vox Populi, Vox Dei", scrive Elon Musk.

L'account di Trump è stato riattivato 680 giorni dopo l'ultimo post, scritto prima che il suo account venisse sospeso e poi bloccato in via definitiva. Adesso @realDonaldTrump è visibile a tutti. Una "seconda vita" che parte da 49 following, 9,2 milioni di follower (aumentati velocemente alla notizia della riammissione) e zero account seguiti.

La consultazione social durata 24 ore per la riammissione di Trump è stata visualizzata, secondo Musk, da 134 milioni di utenti e votata da più di 15 milioni.

Trump nelle ore precedenti alla riammissione ha ringraziato per l'iniziativa ma ha anche ribadito che non sarebbe tornato. "Non ho intenzione di tornare. Twitter è pieno di problemi, ha un sacco di account fake e bot". Poi sulla sua piattaforma privata, Truth, aveva ribadito il concetto: "Votate pure, ma noi non andremo da nessuna parte. Truth è speciale". C'è da vedere se con la candidatura ufficiale alle presidenziali 2024 Trump cambierà idea e tornerà a cinguettare col suo ritrovato account dalla spunta blu.