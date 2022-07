Donna accoltellata durante evento politico: sospetti su neonazista

Una donna, intorno ai 60 anni, è stata accoltellata durante lo svolgimento di un evento politico ed è morta in seguito alle ferite riportate. Un uomo di 33 anni è stato arrestato. Il fatto è successo in Svezia, sull'isola di Gotland. Come riferisce il quotidiano svedese Aftonbladet il sospettato potrebbe provenire dagli ambienti neonazisti. Le motivazioni del gesto sono ancora ignote: le indagini della polizia proseguono.

L'uomo è stato arrestato anche grazie all'intervento di un pensionato di 69 anni che lo ha spinto gettandolo a terra. Il pensionato ha detto di aver sentito qualcuno gridare "fermatelo" e di aver visto il 30enne scavalcare uno steccato con un salto. "L'ho visto, pensavo avesse scippato una borsetta o qualcosa del genere. Non era grosso, non era certo un bodybuilder, quindi ha fatto finta di nulla per un pò. Poi quando mi è passato vicino, l'ho spintonato con forza" ha raccontato ai media svedesi.