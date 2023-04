"Ha avvelenato la sua sosia con una torta", condannata a 21 anni

Una cittadina russa residente a New York è stata condannata a 21 anni di carcere perché riconosciuta colpevole di aver cercato di uccidere una sua sosia per rubarle l'identità. Per il suo scopo avrebbe avvelenato una cheesecake.

"Una spietata e calcolatrice truffatrice andrà in prigione per molto tempo per aver cercato di ottenere profitti assassinando", ha detto la procuratrice dei Queens, Melinda Katz, dopo l'annuncio della condanna della 47enne Viktoria Nasyrova.

Il tentato omicidio risale all'agosto del 2016, quando Nasyrova è andata a casa della sua vittima Olga Tsvyk, portandole in regalo la torta. Le due donne si assomigliavano fisicamente ed entrambe parlavano russo.

Subito dopo aver mangiato la torta, Tsvyk si è sentita male ed è svenuta. Il giorno dopo è stata trovata nel suo letto con intorno pillole come se avesse tentato il suicidio. La donna si è salvata e una volta ritornata a casa trova ha scoperto che le erano stati sottratti documenti e oggetti di valore.

Le indagini hanno permesso di accertare che la torta era stata riempita di un potente sedativo. Gli inquirenti hanno così rintracciato chi aveva portato quel dono, solo apparentemente innocuo. Fatali per la Nasyrova le impronte trovate sulla confezione del medicinale e della torta. L'avvocato di Nasyrova ha annunciato che presenterà ricorso.