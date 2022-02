Tenuta legata con una catena al collo: scattano gli arresti

In piedi in una capanna, con indosso quello che sembra un pigiama e trattenuta da una catena stretta attorno al collo. Vittima probabilmente di abusi e del traffico di spose. Immagini che hanno fatto il giro dei social in Cina suscitando ondate di indignazione e una raffica di domande alle quali le autorità a fatica stanno provando a rispondere. Versioni che sembrano contrastanti e che hanno aperto la discussione sugli abusi di cui sono vittime le donne e sui diritti limitati di cui godono in alcune aree rurali della Cina. Il video è stato girato da un conoscente della donna rinchiusa che voleva farle visita, ma che con grande sorpresa l’ha trovata in quelle condizioni.

L’uomo si improvvisa videomaker e dopo averle portato dei vestiti più pesanti per affrontare il freddo di questa stagione, le pone delle domande alle quali la stessa donna non riesce a rispondere in maniera completa. Il video è stato pubblicato su Tik Tok e ha avuto talmente tante visualizzazioni che la questione è arrivata anche alle autorità locali che si sono trovati a fronteggiare le ipotesi più disparate, la prima quella di un rapimento, poi quelle di abusi e infine della tratta delle spose. Così già nella giornata di venerdì le autorità sono intervenute allontanando i sospetti e fornendo il cognome della donna e localizzando la sua ‘capanna’ nel distretto di Huankou della contea di Feng. Sarebbe sposata dal 1998 e avrebbe otto figli.

La sua famiglia avrebbe fornito qualche spiegazione sommaria della situazione svelando che alla donna sarebbe stata diagnosticata da tempo una malattia mentale e che frequentemente dava vita a esplosioni d’ira violente. Questo avrebbe dovuto spiegare il perché dell’isolamento. Le spiegazioni però non hanno convinto del tutto. A scatenare l’indignazione il ricorso alle catene. Così le autorità locali sono state costrette a intervenire nuovamente qualche giorno successivo fornendo ulteriori informazioni sulla storia della famiglia della donna. A conclusione l’annuncio: il marito e la donna a cui era stata affidata risultano al centro dell’indagine sul caso. Caso che si è rivelato ben diverso dalla prima ricostruzione fornita.

La gente del posto avrebbe raccontato che la donna era stata precedentemente già sposata e che sarebbe tornata a casa nel 1996 dopo il divorzio. Poco prima della loro morte, accertata la malattia mentale della figlia, loro l’avrebbero affidata a una donna del villaggio con la preghiera di aiutarla a curarsi e a trovare un marito. La signora ha raccontato che dopo un viaggio in treno avrebbe perso di vista la donna senza preoccuparsi peraltro di informare la polizia. Dopo anni è stata ritrovata: sposata e con 8 figli in barba alle allora leggi cinesi sulla pianificazione familiare. La donna a cui era stata affidata e il marito sono ora accusati di traffico di esseri umani.