Donna viene divorata da un pitone: il marito trova le pantofole, poi la terribile scoperta

È stata divorata da un pitone gigante mentre era vicino alla sua abitazione, con il corpo rinvenuto soltanto in un secondo momento, all'interno dell'animale. Una terribile storia che arriva villaggio di Siteba, nella provincia del Sulawesi, in Indonesia Siriati, una donna di 36 anni, è scomparsa la mattina del 2 luglio, dopo essere uscita per andare a comprare delle medicine per il figlio, ed è stata rinvenuta senza vita nello stomaco del pitone.

L'allarme è scattato quando il marito Adiansa ha rinvenuto le sue pantofole e i pantaloncini della donna a circa 500 metri dalla loro casa: immediatamente sono scattate le ricerche in tutta la zona. "Abbiamo avvistato subito un grande serpente, lungo circa 10 metri - ha raccontato all'Afp il capo della polizia locale -. L'animale era ancora vivo". Il marito 30enne si è subito insospettito dopo aver visto la pancia "vistosamente gonfia" del pitone. Dopo aver catturato l'animale, i residenti del villaggio hanno aperto il suo stomaco, scoprendo il corpo ormai senza vita della donna.

I casi si persone divorate dai pitoni sono considerati molto rari, ma negli ultimi anni in Indonesia c'è stato un aumento di questo genere di incidenti. Lo scorso mese una donna di 45 anni è stata uccisa da un pitone reticolato gigante vicino al villaggio di Kalempang. Anche in quel caso il cadavere è stato rinvenuto nella pancia del grosso serpente con ancora gli indumenti.