Donna eredita la casa del padre che l'aveva abbandonata e non aveva mai visto

Suo padre l'aveva abbandonata insieme a sua madre quando era appena nata e per tutta la vita non si è mai fatto vedere né sentire. Ma ora la donna ha ereditato comunque la casa dell'uomo, un italiano, dopo che lui è morto a causa del coronavirus e una ditta specializzata in genealogia l'aveva rintracciata dopo lunghe indagini. Amy Fabris, 49 anni, infermiera odontoiatrica di Bournemouth, in Inghilterra, ha raccontato che sua madre era rimasta senza soldi quando suo padre, Giampietro, era tornato in Italia dopo aver rapito suo fratello maggiore. Da allora erano passati decenni senza contatti ed Amy non aveva mai incontrato né sentito suo padre poi, nel 2020, era venuta a sapere che l'uomo era morto, all'età di 72 anni, a causa del coronavirus.

Come racconta il Daily Mirror, Giampietro viveva a Wembley, nella zona nord-occidentale di Londra, quando è deceduto e, poiché non aveva lasciato un testamento, il Consiglio di Brent ha assunto una società chiamata Finders International per rintracciare i suoi parenti perduti da tempo. L'uomo non era sposato al momento della sua morte, il che significa che Amy e suo fratello avevano diritto a ereditare tutti i suoi beni, tra cui un terreno e un appartamento a Vicenza, tra Venezia e Verona. Amy e sua madre vivevano in Zimbabwe quando il padre le aveva abbandonate e non avevano alcuna idea che lui si fosse poi trasferito nel Regno Unito, come loro, per altro a soli 90 minuti di macchina da casa loro, finché lui non è morto e la donna non è stata contattata dallo studio di genealogia probatoria.

"Siamo rimasti scioccati quando abbiamo saputo che nostro padre viveva nel nostro stesso Paese, dopo decenni di assenza di contatti. Non lo conoscevamo e i ricordi che avevamo di lui non erano piacevoli. Mio padre ha portato solo difficoltà nella vita di mia madre, lasciandoci senza un soldo quando sono nata", ha raccontato Amy. La proprietà italiana è stata trasferita ad Amy e a suo fratello, ma ci vorrà un lungo processo, che coinvolgerà i legali locali in Italia, prima che lei riceva del denaro.