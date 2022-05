Mamma muore accoltellata in casa: arrestato il figlio 14enne

Una donna adi 41 anni è stata trovata morta in un appartamento a Sierre, piccola cittadina del Cantone Vallese, in Svizzera. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, la vittima sarebbe stata accoltellata dal figlio di 14 anni nella notte tra sabato e domenica. Il ragazzo è ora in stato di detenzione provvisoria, precisa la polizia, aggiungendo che allo stato attuale vale la presunzione di innocenza. Sul caso indaga il Tribunale dei minori. La vittima faceva l'estetista e a quanto sembra si era trasferita in quella casa con i figli da cinque mesi. Un vicino ha raccontato al quotidiano "20 minutes" di aver sentito una donna urlare "poco dopo mezzanotte" e poi un altro rumore, " come se qualcuno fosse stato schiaffeggiato. Alla fine qualcosa è caduto, ho sentito un tintinnio, come se fosse caduto un bicchiere o un vaso".