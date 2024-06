Donna non indossa l'hijab "in modo corretto", costretta a salire sul van della polizia morale

Strattonata e trascinata a forza in un furgone da diverse donne, per l'unica "colpa" di aver indossato non correttamente l'hijab, il tradizionale velo islamico. È la scena ripresa a Teheran, capitale dell'Iran, da un video postato il 18 giugno su X dalla giornalista e attivista Masih Alinejad dal suo esilio a New York. Nel filmato si vede una giovane donna con un hijab verde militare che le lascia parzialmente scoperti i capelli biondi e gli occhiali da sole.

La ragazza viene spinta dentro il furgone della polizia morale da due agenti donne integralmente vestite di nero, che la costringono a entrare sul mezzo e le infilano gambe e piedi dentro a forza. La giovane tenta in tutti i modi di sottrarsi all'arresto: scalcia, afferra il velo di un'agente, ma nulla da fare. Le poliziotte morali la tengono ferma fino a che un collega maschio non chiude il portello del furgone. "Non possiamo chiudere un occhio davanti a questo regime di apartheid di genere", ha scritto su X Masih Alinejad. "Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle elezioni iraniane, si svolge una storia oscura", denuncia l'attivista iraniana.

Today in Tehran, while the world’s eyes are on Iran’s so-called elections, a darker story unfolds. This woman is being violently arrested by the morality police for an “improper” hijab. We cannot turn a blind eye to this gender apartheid regime.#UnitedAgainstGenderApartheid… pic.twitter.com/sMI0vLLVRE — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 18, 2024

Sempre più donne iraniane non vogliono più indossare il velo dalla morte della 22enne curda Mahsa Amini, avvenuta nel 2023 dopo il suo arresto da parte della polizia morale che l'accusava di aver indossato l'hijab in modo inappropriato. In risposta, è aumentata la repressione delle autorità contro le donne che non indossano l'hijab. La polizia iraniana ha annunciato che adotterà misure severe per affrontare le donne che non indossano l'hijab nei luoghi pubblici, così come previsto dalla legge. L'operazione si chiama "Nour" (luce) ed è iniziata oggi, 13 aprile 2024, come da indicazioni del capo della polizia di Teheran, Abasali Mohammadian.

Riferendosi alla sfida posta da un gran numero di donne che scendono in strada a capo scoperto, Mohammadian, citato dalla Tv di stato, ha ammonito che "alcune donne non rispettano più l'hijab e non prestano alcuna attenzione agli avvertimenti della polizia, quindi saranno perseguite".