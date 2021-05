La donna che ha partorito nove bambini (quattro maschi e cinque femmine): "Stanno tutti bene"

Parto da record in Marocco dove una donna 25enne maliana, Halima Cisse, ha dato alla luce nove bambini, quattro maschi e cinque femmine. A riferirlo è stata la ministra della Salute del Mali, Fanta Siby, che ha rassicurato anche sulle condizioni di salute della donna e dei neonati. Le autorità marocchine tuttavia non hanno ancora confermato la notizia, mentre il portavoce del ministero della Salute, Rachid Koudhari, ha spiegato di non essere a conoscenza di parti multipli avvenuti negli ospedali del Paese. Il governo maliano però assicura che il parto record c'è stato davvero.

Halima Cisse: la donna del Mali che ha partorito nove bambini

Nel Paese dell'Africa occidentale il caso di Halima è stato molto seguito dai media. Stando alle ecografie la donna avrebbbe dovuto partorire sette bambini. Si sarebbe trattato comunque di un parto da primato, ma alla fine, con grande sorpresa dei camici bianchi, i bambini sono stati nove. A marzo, su consiglio dei medici che la seguivano, il presidente ad interim del Mali, Bah Ndaw, si era adoperato affinché la donna fosse trasferita in Marocco perché aveva bisogno di cure più specifiche. Poche ore fa la notizia del parto, avvenuto con taglio cesareo, comunicata dalla stessa Fanta Siby.

"La ministra della Salute e dello Sviluppo Sociale è lieta di informare l'opinione pubblica nazionale e internazionale del felice esito della gravidanza multifetale della Sig.ra Halima Cisse" si legge in una nota pubblicata sul sito del Ministero della Salute. "Dopo una degenza di due settimane presso il Point G. Hospital di Bamako" spiegano ancora le autorità maliane, "la signora Cisse è stata ricoverata il 30 marzo 2021 in una clinica marocchina per il trattamento della sua condizione". Ieri finalmente il lieto evento. "I neonati (cinque femmine e quattro maschi) e la madre stanno tutti bene" assicura la ministra che nella nota ringrazia "le équipe mediche del Mali e del Marocco" per "il felice esito della gravidanza" e augura "lunga vita ai neonati e alla madre".

I casi di parti plurimi con più di otto bambini

I parti plurimi di questo tipo sono estramemente rari, ma non impossibili. Nel 1998, in Texas, una donna ha dato alla luce otto gemelli di cui solo la più piccola, Odera, del peso di 300 grammi, è morta una settimana dopo la nascita. Un altro parto plurimo di questo tipo è stato segnalato nel 2009 a Bellflower, in California, dove una donna ha dato alla luce sei maschi e due femmine concepiti tramite fecondazione in vitro. Nessuno di loro è deceduto dopo il parto. Per trovare notizie di parti con nove bambini bisogna arrivare fino a Sydney, in Australia, dove il 13 giugno del 1971 la 29enne Geraldine Brodrick partorì cinque maschi e quattro femmine, ma due di loro erano purtroppo già morti. Il 26marzo 1999 un parto analogo è stato segnalato in Malesia. In questo caso nessuno dei bambini era sopravvissuto per più di sei ore. Secondo il governo del Mali, per ora Halima Cisse e i suoi bambini stanno bene. Incrociamo le dita.