La donna che "aveva partorito 10 gemelli" si era inventata tutto: così ha ingannato mezzo mondo

Si è inventata tutto. Era diventata un fenomeno mondiale con il suo parto straordinario. Ma nulla era vero. Il primo ad avere dubbi sui fatti è stato il marito e il tempo gli ha dato ragione. Gosiame Thamara Sithole non ha mai partorito 10 gemelli. I test medici a cui è stata sottoposta hanno dimostrato che non ha avuto alcuna gravidanza recentemente. A inizio giugno aveva dichiarato di aver avuto un parto multi-gemellare ma era tutto inventato. La 37enne è attualmente sotto osservazione medica per problemi psichiatrici e le analisi hanno permesso di stabilire che era tutto frutto della sua mente.

A riportarlo è stata la Bbc che ha dichiarato che negli ospedali della provincia di Gauteng, nei pressi di Johannesburg in Sud Africa, non c'è stato alcun parto del genere. La notizia del parto era entrata subito nel novero dei record visto che il massimo raggiunto era di nove gemelli nel Marocco, partoriti da una donna maliana. Immediatamente era partita una gara di solidarietà e una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese per la crescita di così tanti bambini. In pochi giorni erano stati raccolti oltre 70mila dollari.

La notizia venne data da Pretoria News lo scorso 8 giugno. Il giornale citava il marito della donna Teboho Tsotetsi che aveva avuto da lei la notizia. All'uomo, però, nei giorni successivi, era stato negato l'accesso in ospedale e non aveva avuto la possibilità di vedere i figli. Con il passare dei giorni erano nate in lui le perplessità e aveva cominciato a dubitare delle parole della moglie dopo che continuava a negargli di vedere i figli. A tal punto da convincere l'uomo a denunciarla per sottrazione di minori visto che non sapeva dove fossero i bambini appena nati. Così sono partiti gli approfondimenti della polizia che ha bloccato la donna e l'ha fatta sottoporre ad analisi mediche.

I risultati sembrano dare credito all'ipotesi di una completa invenzione da parte della donna anche se c'è qualcuno che le crede ancora. È il caso dell'Indipendent Online che parlò per primo della sua gravidanza. Secondo il giornale sudafricano, la donna avrebbe partorito i bambini il 7 giugno allo Steve Biko Academic Hospital nella capitale sudafricana, Pretoria. Il giornale inoltre accusa la struttura sanitaria di non essere stata all'altezza dell'operazione e per questo sarebbero state diffuse delle false notizie per screditare la donna.

I giornalisti dell'Indipendent continuano a rifarsi alle dichiarazioni del marito della donna che però potrebbero essere fallate in partenza. La stessa conferma ottenuta dal sindaco della cittadina di provenienza della coppia si basava solo sulle parole della famiglia dei presunti nascituri, così come confermato poi da fonti governative. Poi l'inizio dei test venerdì scorso e i risultati che sembrano smentire la sua storia paventando invece l'ipotesi di gravi disturbi che andrebbero curati con terapie adatte.