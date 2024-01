Donna di 62 anni potrà avere figli con lo sperma del marito defunto

Una donna di 62 anni ha ottenuto il permesso di poter prelevare lo sperma del marito defunto. L'obiettivo è di poterlo usare per concepire un bambino con una madre surrogata, molto probabilmente una cugina di 20 anni. Ma per il momento, i giudici non hanno ancora dato il via libera a questo utilizzo. Succede in Australia, come riporta il quotidiano britannico The Guardian.

La coppia aveva avuto in passato due figli, ma entrambi sono morti in due diversi incidenti. Il duplice dramma li aveva spinti a cercare di concepire un altro figlio, ma i medici avevano sconsigliato alla donna di restare incinta per via dell'età avanzata. Da qui, la soluzione alternativa di affidarsi alla maternità surrogata: una giovane cugina della donna che vive all'estero aveva dato la sua disponibilità, ma prima la pandemia di Covid, poi dei problemi famigliari avevano impedito la fecondazione.

A fine 2023, l'uomo è morto per cause naturali e la moglie ha chiesto di poter prelevare e conservare lo sperma del marito. Le analisi mediche hanno confermato che gli spermatozoi sono ancora attivi e la Corte suprema dell'Australia occidentale ha acconsentito al prelievo.

La legge non consente però espressamente la fecondazione postuma: perché si possa procedere con una eventuale maternità surrogata servirà un nuovo pronunciamento della Corte suprema.