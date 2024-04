La donna ricchissima sequestrata in casa per 10 anni: "Ho perso 30 chili, mi ha rubato tutto"

Una ricca ereditiera, un sequestro di persona, una denuncia anonima e una fuga rocambolesca. Sembra un film, ma è la storia di Regina Lemos Gonçalves, 88 anni, che in questi giorni ha scosso il distinto quartiere di Copacabana a Rio de Janeiro, in Brasile. La nota milionaria ha accusato il suo autista di averla tenuta sequestrata nella sua stessa abitazione per 10 anni, riducendola sul lastrico. La donna punta il dito contro il suo chauffeur, Josè Marcos Chaves Ribeiro, che, oltre a segregarla in casa, facendole perdere oltre 30 chili, avrebbe sperperato il suo patrimonio valutato in milioni di dollari.

I vicini e gli amici della facoltosa ereditiera si erano preoccupati dopo che l'anziana era scomparsa dalla vita pubblica per un decennio. Una denuncia anonima ha così portato alla scoperta di un complotto che coinvolge accuse di isolamento, manipolazione e una feroce lotta per i suoi beni, compresi gioielli di grande valore. Regina Lemos Gonçalves aveva ricevuto un lascito di 500 milioni di dollari dopo la morte del marito, Nestor Gonçalves, proprietario di Copag, una famosa azienda brasiliana che produce carte da gioco plastificate per il poker e il bridge dal 1908.

Il suo drammatico caso è venuto alla luce dopo che l'anziana è riuscita a fuggire e ha rivelato le circostanze della sua prigionia all'unico fratello ancora in vita. Ora è in corso una battaglia legale tra Regina e l'autista: un tribunale locale ha vietato all'uomo di avvicinarsi alla donna, ma gli ha permesso di mantenere il controllo sui suoi beni, nonostante la gravità delle accuse. Per il momento.