Una donna è stata salvata in mare dopo essere scomparsa da 36 ore

Tragedia sfiorata in Giappone. Una donna di 21 anni che nuotava vicino a una spiaggia è stata salvata a 80 km dalla costa dopo essere andata alla deriva per 36 ore. La 21enne è stata trovata il 10 luglio e portata in salvo da una nave da carico mentre era alla deriva nelle acque dell'oceano Pacifico: era scomparsa 36 ore prima mentre stava facendo il bagno alla spiaggia di Shirahama Ohama, nella regione di Shizuoka, nel centro del Giappone. L'allarme sulla sua scomparsa è stato lanciato da un amico della donna intorno alle 19.55 dell'8 luglio, ha spiegato un funzionario locale della guardia costiera giapponese. Da quel momento sono scattati i soccorsi. Due membri dell'equipaggio della piccola petroliera che stava passando nella zona, contattati via radio, si sono gettati in mare per salvarla.

Una volta soccorsa, la donna, di cui non è stato fornito il nome, ha detto ai soccorritori di essere stata travolta dal mare e di non essere riuscita a tornare alla spiaggia perché stava nuotando con una boa di gomma. "Ci sono 80 chilometri in linea d'aria (tra la spiaggia e il luogo in cui la nuotatrice è stata soccorsa), ma si presume che sia andata alla deriva per una distanza ancora maggiore", ha detto il funzionario locale della guardia costiera giapponese. La donna è stata portata in ospedale ma non è in pericolo di vita.