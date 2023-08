Cade sul gommone e l'asta della bandiera le trafigge il petto

Stava passando da un battello pneumatico all'altro, ma è scivolata cadendo sull'asta metallica di una bandiera, che le ha trafitto il petto. Vittima dell'incidente una donna svizzera di 62 anni.

L'episodio è avvenuto domenica sera sul lago di Costanza, nei pressi di Immenstaad am Bodensee. La 62enne è stata trasportata all'ospedale dopo l'intervento dei pompieri, che hanno reciso l'asta metallica. Nonostante la grave ferita, la donna non dovrebbe essere in pericolo di vita, riportano i media locali.

