Entra in bagno e non esce più: donna trovata morta dopo 4 giorni

Un'addetta alle pulizie è scomparsa in un negozio ed è stata ritrovata a circa quattro giorni dalla sua sparizione. Il fatto è avvenuto in un punto vendita della catena statunitense Belk, all'interno del centro commerciale Columbiana Center a Columbia (Carolina del Sud). La donna, 63 anni, è stata ritrovata senza vita nel bagno del negozio.

La vittima è Bessie Durham, impiegata di una ditta di pulizie esterna al Columbiana Centre. Le autorità si sono attivate per cercarla solo dopo una denuncia di scomparsa sporta dai suoi familiari, ha riferito a Vis Tv Melron Kelly, vice capo della polizia della Columbia. Durham è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza mentre andava in bagno alle ore 7 del mattino di giovedì. Da lì non è più uscita. Il suo corpo è stato trovato intorno alle 20 del lunedì successivo, come ha reso noto il medico legale. Il suo carrello era ancora lì. Fuori dalla porta dei servizi igienici.

Sono ancora sconosciute le cause del decesso.

