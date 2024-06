Fa a pezzi la figlia di 3 anni con un'ascia per vendicarsi del marito

Una donna ha fatto a pezzi la figlia di 3 anni con un'ascia per vendicarsi del marito. È successo nel villaggio di Kuragino, nel territorio di Krasnoyarsk, in Russia, secondo quanto riportano i media locali.

La donna, madre di tre bambine, sospettava che il marito la tradisse e, approfittando della sua assenza, ha preso in mano un'ascia e ha colpito alla testa e al collo la figlia più piccola, che è morta sul colpo. Non appagata, ha impugnato un coltello da cucina e ha pugnalato al collo un'altra figlia, di 8 anni, che è stata ricoverata e che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Illesa l'altra bambina di sei anni, anche lei in casa.

Dopo l'omicidio, la donna è andata a bere una birra e si è poi recata da un'amica alla quale ha raccontato l'aggressione alle figlie. La conoscente ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma per la bimba di 3 anni non c'era più nulla da fare. La donna è stata arrestata: agli inquirenti ha confessato di aver voluto vendicarsi del marito uccidendo le loro figlie.