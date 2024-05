Donna vive per un anno nell'insegna di un negozio (e nessuno se n'era accorto)

Una donna dello Stato del Michigan, negli Stati Uniti, è stata trovata a vivere all'interno dell'insegna di un negozio. Nonostante lo spazio ridottissimo, era riuscita a creare persino un piccolo ufficio, con una scrivania e una macchinetta del caffè. La donna, di 34 anni, ha confessato alla polizia di vivere in quelle condizioni da circa un anno, perché priva di una casa, pur lavorando. In maniera ingegnosa è riuscita a procurarsi anche l'energia elettrica, ma proprio l'elettricità ha fatto scoprire il suo alloggio "alternativo".

Spazio piccolo, ma ben organizzato

Ad incuriosire i gestori del negozio Family Fare di Midland, una cittadina di 42mila abitanti, è stata una prolunga presente sul tetto. Se ne sono resi conto lo scorso 23 aprile e una volta entrati nell'insegna hanno scoperto un'abitazione con un mini ufficio. "Era una senzatetto", ha detto Brennon Warren, un ufficiale del dipartimento di polizia di Midland, a 209 km a nord di Detroit. Gli agenti hanno riferito che la donna, il cui nome non è stato rilasciato, ha dichiarato di avere un lavoro altrove ma di vivere all'interno dell'insegna del negozio collocato in una zona commerciale. L'insegna a forma di triangolo in cima all'edificio è larga circa 1,5 metri e alta 2,4 metri, ha una porta ed è accessibile dal tetto. Secondo Warren all'interno era stato installato un pavimento, poi era presente una mini scrivania, con una stampante e un computer, insieme a dei vestiti e ad una caffettiera. La donna è riuscita a ricevere l'elettricità attraverso un cavo di alimentazione collegato a una presa sul tetto, ha detto Warren. Non essendoci una scala, secondo la polizia è possibile che la donna sia riuscita a raggiungere il tetto arrampicandosi altrove dietro il negozio o accedendo da altre attività commerciali. "Onestamente non so come sia riuscita ad arrivare lassù. Nemmeno lei lo ha indicato", ha dichiarato l'ufficiale alla stampa locale.

Nessuna denuncia

Un portavoce di SpartanNash, la società madre di Family Fare, ha affermato che i dipendenti del negozio hanno risposto "con la massima compassione e professionalità" nei confronti della donna, che ha accettato di andarsene senza essere denunciata dall'azienda. "Garantire che vi siano alloggi in abbondanza, sicuri e a prezzi accessibili continua ad essere un problema diffuso a livello nazionale che la nostra comunità deve collaborare per risolvere", ha affermato Adrienne Chance, rifiutando ulteriori commenti. L'ufficiale di polizia ha garantito di aver fornito alcune informazioni sui servizi della zona per aiutare i senza fissa dimora. "Si è scusata e ha continuato per la sua strada. Dove sia andata da lì, non lo so", ha precisato Warren. "Da persona che lavora con i senzatetto, una parte di me riconosce che questa donna è stata davvero piena di risorse", ha dichiarato il direttore di Open Door, un'organizzazione no-profit locale che fornisce assistenza alimentare e abitativa a Midland. "Ovviamente non vogliamo che le persone trovino un alloggio ricorrendo ad attività illegali. Ci sono opzioni molto migliori", ha concluso l'uomo, che ha ribadito come la scarsità di alloggi per persone a basso reddito sia una piaga della città.