Donne adultere lapidate in pubblico: orrore senza fine nell'Afghanistan dei talebani

Solo nell'ultimo anno, i giudici nominati dai talebani, tornati al potere in Afghanistan due anni e mezzo fa, hanno ordinato 417 esecuzioni e lapidazioni pubbliche, secondo quanto riportato da Afghan Witness, un gruppo di ricerca che monitora i diritti umani in Afghanistan. 57 erano donne.

Le lapidazioni di donne "adultere" in pubblico

Riprendono anche le lapidazioni di donne "adultere" in pubblico. L'annuncio è stato fatto alla tv pubblica dal mullah Hibatullah Akhundzada, leader supremo dei talebani. Ha detto: "Fustigheremo le donne che hanno commesso adulterio. Le lapideremo in pubblico. Potete chiamarla violazione dei diritti delle donne, perché è in conflitto con i vostri principi democratici. Ma io rappresento Allah e voi rappresentate Satana". Un messaggio terrificante.

Safia Arefi, avvocato alla guida dell’organizzazione afghana per i diritti umani Women’s Window of Hope, evidenzia come si stia tornando, tra il disinteresse generale di quasi tutto il resto del mondo, ai giorni più bui del regime degli anni '90: "Inizia così un nuovo capitolo di punizioni private per le donne afghane che stanno sperimentando una nuova profonda solitudine", ha detto Arefi. Una battaglia condotta sul corpo delle donne, che sono l'elemento più debole del sistema che regola la vita a Kabul. La condizione femminile è la cartina di tornasole per misurare il livello di democrazia e di civiltà di un Paese.

Come vivono le donne in Afghanistan

Nell'Afghanistan del 2024 le donne vivono recluse in casa, non possono proseguire la scuola dopo quella dell'obbligo, né fare lavori che non siano quelli domestici. Non possono scegliere con chi condividere la vita, e di casa possono solo se accompagnate da un maschio parente stretto. I talebani "hanno sperimentato le loro politiche draconiane una per una e sono arrivati a questo punto perché non c'è nessuno che li ritenga responsabili degli abusi", dice al Guardian Samira Hamidi, responsabile delle campagne di Amnesty International. "Negli ultimi due anni e mezzo, i talebani hanno smantellato le istituzioni che fornivano servizi alle donne afghane".

Le proteste

Sono quattordici milioni le donne e le ragazze afghane che vivono schiacciate da abissi di misoginia e ingiustizia. Tre settimane fa p iccoli gruppi di donne afghane si sono riuniti in spazi privati ​​per chiedere che vengano rimosse le dure restrizioni alle loro libertà, nonostante la repressione dei talebani. Secondo gli attivisti del gruppo Purple Saturdays, un'organizzazione nata per sensibilizzare e opporsi alle restrizioni alle libertà delle donne, le manifestazioni si sono svolte in diverse località, comprese le province di Takhar e Balkh. Un goccia di speranza in un oceano di orrore.

Nella provincia settentrionale di Takhar, sette donne tenevano in mano dei cartelli che nascondevano i loro volti, su cui si leggeva "Diritti, Giustizia, Libertà". "Il nostro silenzio e la nostra paura sono l'arma più grande dei talebani" , ha detto in un video una manifestante con il volto coperto. Nella provincia di Balkh, diverse donne hanno anche esposto cartelli con la scritta "Salvate le donne afghane". Circa 20 donne si sono riunite a un evento organizzato dall'Associazione afghana dei ciechi nella città settentrionale di Mazar-i-Sharif. "È molto doloroso che una donna non abbia alcun valore nella nostra società oggi. Non può avvalersi di nessuno dei suoi diritti", ha detto una partecipante.

Cos'è la lapidazione

La lapidazione è un tipo di pena di morte, diffusa fin dall'antichità, nella quale il condannato è ucciso attraverso il lancio di pietre. Spesso tale supplizio avviene con la partecipazione della folla. La lapidazione (in lingua araba Rajm), è ancora oggi presente nella giurisdizione di alcuni stati: Nigeria, Iran, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Brunei, Pakistan, Afghanistan, Sudan, Yemen, Somalia e Mauritania.