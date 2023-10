Le donne in sciopero contro divario salariale e violenza di genere

Uno sciopero di sole donne, che incroceranno le braccia in tutta la nazione, sia nei lavori retribuiti che in quelli di casa, per chiedere la fine delle discriminazioni di genere e la disparità salariale. Accadrà domani in Islanda, dove si prevede che saranno che decine di migliaia le cittadine e le persone non binarie dell'isola che smetteranno di lavorare nel primo sciopero di questo tipo in quasi mezzo secolo, unite dallo slogan "Kallarðu þetta jafnrétti?" (Tu chiami questa uguaglianza?). Tra loro ci sarà anche la premier, Katrín Jakobsdóttir, che ha deciso di aderire all'iniziativa.

Come spiega il Guardian gli organizzatori sperano che lo sciopero delle donne possa attirare l'attenzione sul divario retributivo rispetto agli uomini nel Paese e sulla diffusa violenza sessuale e di genere. Un evento di questo tipo era già avvenuto nel 1975, quando il 90% delle donne islandesi si rifiutò di lavorare come parte del "kvennafrí" (giorno libero delle donne), dando vita a un movimento che è sfociato addirittura dell'elezione della prima donna presidente di un Paese al mondo. A 48 anni di distanza, molte delle richieste di quella protesta restano ancora inevase. Nonostante gli islandesi siano considerati leader globali in materia di uguaglianza di genere, essendo in cima alla classifica globale sul divario stilata dal Forum economico mondiale del 2023 per il 14esimo anno consecutivo, ma i problemi sono ancora tanti.

"Si parla di noi, si parla dell’Islanda, come se fosse un paradiso per l’uguaglianza", ha detto Freyja Steingrímsdóttir, una delle organizzatrici dello sciopero e direttrice delle comunicazioni della Bsrb, la Federazione islandese dei lavoratori pubblici. "Ma un paradiso dell’uguaglianza non dovrebbe avere un divario salariale del 21% e un 40% di donne che subiscono violenza sessuale o di genere nel corso della loro vita. Non è questo ciò per cui le donne di tutto il mondo si battono", ha aggiunto, sostenendo che avendo la reputazione globale che ha, l’Islanda ha la responsabilità di “assicurarsi di essere all’altezza di tali aspettative”, ha affermato Steingrímsdóttir.

Le donne e le persone non binarie in tutto il Paese sono invitate martedì a non svolgere alcun lavoro retribuito o non retribuito, comprese le attività domestiche a casa, "per dimostrare l’importanza del loro contributo alla società". Si prevede che almeno 25mila persone parteciperanno a un evento nel centro di Reykjavík e molte altre prenderanno parte ad altri 10 eventi in tutto il Paese, rendendo probabile il più grande sciopero delle donne in Islanda. Annunciando la sua partecipazione, Jakobsdóttir ha detto che si aspetta che l'ufficio del primo ministro smetta di lavorare. "Prima di tutto, sto mostrando solidarietà alle donne islandesi con questo sciopero", ha dichiarato a mbl.is.

