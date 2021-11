Orrore in Afghanistan, uccise quattro donne: volevano lasciare il Paese

Il loro sogno era quello di lasciare l'Afghanistan, ma il destino delle quattro donne trovate senza vita a Mazar-i-Sharif, nel nord del Paese, purtroppo è stato ben diverso. Secondo i media locali, le vittime stavano cercando di raggiungere l'aeroporto di Mazar-i-Sharif per lasciare l'Afghanistan, di nuovo in mano ai Talebani. Due sospetti sono stati catturati, come ha confermato il portavoce del ministero degli Interni del governo talebano, Qari Saeed Khosti, in una dichiarazione video riportata da Dawn in cui non vengono identificate le vittime, ma si afferma che quattro corpi sono stati ritrovati in una casa di Mazar-i-Sharif.

"Le persone arrestate hanno confessato che le donne erano state invitate da loro nella casa - ha detto - Sono in corso ulteriori indagini". Parole arrivate dopo che il Guardian, citando un medico, ha scritto che giovedì le forze talebane hanno portato in ospedale i corpi di due donne uccise a colpi d'arma da fuoco, trovati - secondo un responsabile locale dei Talebani - insieme ai corpi di due uomini in una casa di Mazar-i-Sharif.

Per il giornale Hasht e Subh sono state uccise quatto attiviste, impegnate per i diritti delle donne, ha riportato l'agenzia Europa Press dopo che il Guardian ha riferito dell'uccisione a colpi d'arma da fuoco dell'attivista e docente di economia Frozan Safi, 29 anni, della quale non si avevano più notizie dal 20 ottobre e il cui corpo è stato identificato in un obitorio di Mazar-i-Sharif.



(L'attivista Frozan Safi - Foto Ansa)

"L'abbiamo riconosciuta dai vestiti - ha detto la sorella Rita, medico - Aveva il volto devastato dai proiettili". E "ferite da colpi d'arma da fuoco ovunque, troppe per contarle, in testa, al cuore, al petto, ai reni, alle gambe". A fine ottobre, ricostruisce il giornale, Frozan aveva ricevuto una telefonata da un numero anonimo e il suggerimento di raccogliere prove del suo impegno a difesa dei diritti e di spostarsi in un luogo sicuro. Aveva creduto in una nuova vita in Germania. Secondo il padre, Abdul Rahman Safi, il corpo di Frozan è stato trovato in una fossa non lontana dalla città.