Attacco a una scuola: con coltello e ascia uccide due donne

Due donne sono state uccise durante un violento attacco in una scuola media a Malmoe, in Svezia. L'azione sarebbe stata condotta da uno studente di 18 anni che è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Secondo i media locali il ragazzo sarebbe stato armato con un coltello e un'ascia, ma la polizia non ha ancora fornito dettagli ufficiali. Le donne uccise, entrambe sulla cinquantina, erano dipendenti della Malmoe Latin School. Al momento dell'aggressione, la cui motivazione non è chiara, nell'edificio scolastico c'erano circa 50 tra studenti e docenti.