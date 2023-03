Prende doppia dose di Viagra per una notte di passione: ha un ictus e muore

Una notte di passione è finita in tragedia per un uomo che ha assunto troppo viagra e dopo aver bevuto alcool. Un 41enne indiano ha consumato il doppio della dose abituale di sildenafil, l'ingrediente principale del Viagra, dopo aver bevuto alcool. La mattina dopo la notte di passione ha però avuto un ictus fatale.

Come racconta il Daily Mail, l'uomo , che non è stato identificato, soffriva di pressione alta e gli esami effettuati dopo la sua morte hanno mostrato che il suo livello di alcol nel sangue era più del doppio del limite legale per la guida nel Regno Unito. I medici che hanno trattato il caso hanno scoperto che aveva ingerito due compresse di sildenafil da 50 mg. La mattina dopo ha accusato mal di testa e vomito. Nonostante le suppliche della sua compagna di chiamare i soccorsi medici, l'uomo ha rifiutato, sostenendo di aver già sperimentato sintomi simili in precedenza. Poi è peggiorato ed è stato trasportato in ospedale e lì è stato dichiarato morto all'arrivo.

Nel dettaglio della sua autopsia, pubblicata sul Journal of Forensic and Legal Medicine, gli esperti hanno scoperto che aveva subito un'emorragia cerebrovascolare, un tipo di ictus che si verifica quando un vaso sanguigno del cervello si rompe. Dalle indagini è emerso che l'uomo non aveva una prescrizione per il sildenafil. Gli autori dell'articolo scientifico hanno dichiarato di aver pubblicato il caso per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi dell'assunzione del farmaco per la disfunzione erettile senza il parere del medico.