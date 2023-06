Douglas costa, pilota e compagna muoiono per il morso della "zecca stellare"

Douglas Costa e la sua compagna Mariana Giordano sono morti dopo essere stati morsi da una zecca. Il pilota da corsa, 42 anni, e la donna, 36, sono stati uccisi dalla "febbre maculosa delle Montagne Rocciose", una malattia infettiva rara provocata dal morso di alcune zecche. In Brasile, l'insetto che la provoca si chiama "zecca stellare". I due sono morti a quattro ore di distanza l’uno dall'altro.

Chi era Douglas Costa, il pilota morto per una zecca

Douglas Costa era un pilota esperto e poche settimane fa stava partecipando all'Amg Cup Brasil, una corsa automobilistica sponsorizzata Mercedes, quando ha accusato i primi problemi. La malattia ha agito in fretta: lo scorso 27 maggio Douglas e Mariana hanno fatto un'escursione in una zona rurale a Campinas, a 93 chilometri di distanza da San Paolo. Una settimana dopo, sabato 3 giugno, hanno iniziato ad accusare i primi sintomi: febbre, dolori muscolari, eruzioni cutanee rosse localizzate su mani e piedi.

Così, il giorno successivo Mariana è andata in ospedale: "Domenica le è stata somministrata adrenalina ed è tornata a stare bene - ha detto Marcelo Giordano, il fratello della donna -. Lunedì è andata all'Università per un corso che stava finendo. Di notte ha iniziato a sentirsi molto male ed è tornata in ospedale, questa volta da ricoverata". Martedì 6 giugno Mariana Giordano è stata trasferita in terapia intensiva, per poi morire giovedì.

Anche Douglas stava male ma è rimasto a casa: "È andato in ospedale solo mercoledì. È stato ricoverato, lo hanno portato in terapia intensiva, di notte lo hanno intubato e giovedì è morto. Lui a mezzogiorno, lei alle 16", il racconto del fratello di Mariana. Lei aveva ricevuto due morsi, uno sulla spalla e l'altro sulla gamba. Per capire la causa della morte del pilota e della compagna è stato necessario analizzare i campioni biologici.

Che cosa è la febbre maculosa delle Montagne rocciose

La febbre maculosa delle Montagne Rocciose è una malattia infettiva febbrile che si manifesta in maniera acuta, causata da un batterio del genere "Rickettsia", trasmesso appunto dalle punture di zecca. È diffusa soprattutto in Sud America, tra Brasile e Messico. In precedenza veniva chiama "morbillo nero", ora "tifo da zecca" o "febbre di San Paolo". Il contagio avviene attraverso il morso e la permanenza prolungata - di almeno 6 ore - di una zecca.

Il periodo in cui la malattia ha l'incidenza più alta è tra aprile e settembre e coincide con il periodo di maggiore attività delle zecche della famiglia Ixodidae che ne sono il vettore. "A tutti i membri della famiglia e agli amici, le nostre più sentite condoglianze. Sappiamo quanto Douglas fosse una persona ammirevole e come senza dubbio lascerà un grande vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l'onore e il piacere di conoscerlo", la nota di Amg Cup Brasil per ricordare il pilota.

