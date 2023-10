Dove vivono oggi i palestinesi

Il popolo palestinese è sparpagliato in tutto il Medio oriente e nel mondo intero, sparso nel globo in quella che è stata definita una vera e propria diaspora, non molto dissimile da quella che hanno vissuto nella storia gli ebrei. Nei territori palestinesi vivono in tutto circa 5,3 milioni di persone. Due milioni e 375 mila si trovano nella piccola Striscia di Gaza, un territorio di 365 chilometri quadrati che è tra i più densamente popolati nel mondo, con 6.507 persone per ogni chilometro quadrato.

Si tratta della zona sotto il controllo delle milizie di Hamas e da cui è partito l'assalto di sabato che ha causato la morte di più di 700 israeliani, tra militari e civili, e che ha scatenato una guerra con Israele che è solo alle fasi iniziali, e che al momento ha già causato la morte di oltre 400 palestinesi, un bilancio destinato ad aumentare drammaticamente nelle prossime ore e nei prossimi giorni. La Striscia dal 2007 è sotto un severo blocco da parte di Israele, che controlla (o almeno controllava) chiunque entri o esca e qualsiasi tipo di commercio.

Altri quasi tre milioni di palestinesi vivono invece in Cisgiordania, territorio che è sotto il controllo dell'Autorità nazionale palestinese, l'autorità riconosciuta a livello internazionale, guidata da Mahmud Abbas, leader dei laici di al-Fatah ed erede dello storico leader palestinese Arafat. Questa parte della Palestina è però di fatto sotto occupazione in quanto al suo interno ci sono varie basi militari israeliane e i militari di Tel Aviv controllano l'ordine della regione in cui ci sono 175 posti di blocco permanenti e altri blocchi stradali improvvisati.

In Cisgiordania e Gerusalemme Est ci sono poi 144 colonie illegali in cui vivono vivono circa 450mila israeliani, molti dei quali ebrei ortodossi. Ovviamente molti palestinesi vivono anche all'interno della stessa Israele, ci sono oltre due milioni di arabo-israeliani, che rappresentano il 21% della popolazione e la principale minoranza etnica. Circa 280mila palestinesi vivono tra Gerusalemme Est e le Alture del Golan, territori occupati da Israele nella Guerra dei sei giorni del 1967.

Si tratta di veri e propri cittadini israeliani di serie B in quanto pur vivendo di fatto nello Stato ebraico, non hanno il diritto di voto nel Paese perché Tel Aviv non li considera cittadini del Paese. Anche per questo organizzazioni come Amnesty Internationl e Human Rights Watch hanno definito apertamente la politica israeliana come Apartheid. Israele ha un controllo quasi assoluto sulla vita dei palestinesi, secondo AI decine di migliaia di loro sono a rischio di sgomberi forzati e le autorità israeliane negli ultimi anni hanno demolito 952 strutture palestinesi in tutta la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, sfollando 1.031 persone. I palestinesi sono sparsi poi in tutta la regione e nel mondo a seguito di anni di conflitti e dall'espansione nel tempo di Israele nei territori che una volta erano abitati da arabi.

I rifugiati sono talmente tanti che l'Onu ha creato un'agenzia apposita per aiutarli: l'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. Quando l'Agenzia ha iniziato le sue attività nel 1950 si occupava di circa 750mila rifugiati, oggi le persone che dipendono dai suoi servizi sono circa 5,9 milioni. Secondo i dati dell'Unrwa, quasi un terzo di questi rifugiati, più di 1,5 milioni di persone, vive in 58 campi profughi in Giordania, Libano, Siria, Striscia di Gaza e Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. In generale le stime indicano che quasi il 50% dei palestinesi vivrebbe al di fuori della Palestina. Di questi, 5,59 milioni nei Paesi arabi (44% del totale) e circa 700mila (5,5%) nel resto del mondo.

La maggior parte dei palestinesi al di fuori della Palestina sono rifugiati esiliati durante la cosiddetta Nakba (catastrofe in arabo), lo sfollamento dei palestinesi e l'espropriazione delle loro proprietà durante la guerra arabo-israeliana del 1948. Già nel dicembre di quell'anno l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva chiesto il ritorno di queste persone, la restituzione delle loro proprietà o in alternativa l'ottenimento di un risarcimento (risoluzione 194). Da allora questa richiesta è rimasta solo sulla carta.

