Draghi, Scholz e Macron: viaggio in treno verso Kiev per vedere Zelensky

Un treno tutt'altro che lussuoso, un tavolo di legno con dei documenti e qualche bicchiere d'acqua, in un vagone spartano, con le tende pesanti e fantasie tipiche degli anni '80. Lo scenario che non t'aspetti per un viaggio che rimarrà nella storia: Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron in treno insieme verso Kiev, con la "missione" di incontrare il presidente ucraino Zelensky. Come mostrano le foto pubblicate dai media tedeschi e italiani, il cancelliere tedesco e il presidente francese, anche loro con abbigliamento "classico" ma meno istituzionale del solito, sono partiti alla volta dell'Ucraina, dove da oltre tre mesi infuria la guerra a causa dell'invasione russa. Il viaggio dei leader dei tre maggiori Paesi dell'Unione Europea, Germania, Francia e Italia, è stato organizzato in gran segreto per motivi di sicurezza e arriva un giorno prima che la Commissione europea formuli una raccomandazione sullo status dell'Ucraina come candidato all'Ue, argomento su cui i non pochi Paesi europei si sono dimostrati tiepidi.



(Draghi, Scholz e Macron sul treno verso Kiev - Foto Ansa)

Gli obiettivi del viaggio

Il primo obiettivo della spedizione è ovviamente mostrare un concreto sostegno a Kiev, soprattutto dopo le critiche di Zelensky per i ritardi nell'invio di armi e aiuti, ma l'agenda rimane tutt'ora top secret: dovrebbe essere prevista una visita nella zona di Irpin, mentre il faccia a faccia con il presidente ucraino dovrebbe avvenire nella capitale. Nelle ultime settimane dall'Ucraina sono arrivate numerose critiche nei confronti dell'atteggiamento di Francia, Germania e, in misura minore dell'Italia, accusati di perseguire i propri obiettivi invece che lavorare per la fine del conflitto in Russia. Il consigliere di Zelensky, Oleksiy Arestovych, ha spiegato alla Bild di temere che il viaggio dei tre leader nasconda l'obiettivo di costringere il presidente ucraino ad accettare un accordo di pace favorevole a Putin: "Diranno che dobbiamo porre fine alla guerra che sta causando problemi alimentari ed economici, che dobbiamo salvare la faccia di Putin". Proprio per rispondere a questo timore, martedì scorso Draghi ha assicurato che eventuali accordi verranno siglati soltanto in presenza di "condizioni considerate accettabili dall'Ucraina".

Il secondo obiettivo del viaggio è proprio quello di lanciare un messaggio al presidente russo: l'Unione europea è unita e, nonostante le divisioni interne dettate dalle identità nazionali, non potrà essere divisa dall'offensiva del Cremlino, neanche in caso di tagli alle forniture che potrebbero produrre nuovi aumenti dei prodotti energetici. Dal gas fino al grano, gli interessi in gioco sono tanti e coinvolgono anche Paesi lontani da dove si sta combattendo, per questo motivo riuscire a convincere Putin a tornare al tavolo negoziale per sbloccare questa impasse. Un altro obiettivo della missione è quello di mostrare agli Stati Uniti l'autonomia strategica dell'Europa, più unita che mai e con una politica estera condivisa.

L'arrivo a Kiev

Dopo circa 10 ore di viaggio, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato a Kiev. Insieme al premier, giunto nella capitale ucraina su un treno notturno partito dalla stazione di Medyka, nel sud est della Polonia, ci sono il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. La visita a Kiev dei tre leader europei, che nella notte hanno tenuto un vertice informale di circa due ore in treno, non era stata annunciata ufficialmente sebbene la notizia fosse circolata nei giorni scorsi. Nell'agenda dei leader europei, l'incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a cui farà seguito una conferenza stampa. In mattinata Draghi ha in programma una visita a Irpin, uno dei luoghi simbolo del conflitto e teatro di un massacro di civili.