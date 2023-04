Il drone bomba che doveva uccidere Putin

Sarebbe stato destinato a Vladimir Putin in persona un drone carico di 17 chilogrammi di esplosivo fatto arrivare dai servizi segreti ucraini fino alle porte di Mosca, ma che è precipitato 20 chilometri prima di raggiungere l'obiettivo. La tesi, circolata sui media ucraini e rilanciata dalla tedesca Bild, ha come fonte un giornalista, Yury Romanenko, che afferma di avere stretti legami con gli 007 ucraini. Gli 007 ucraini domenica 23 aprile avrebbero tentato di assassinare il presidente russo Vladimir Putin con un drone bomba: la rivelazione ha come fonte un giornalista, Yury Romanenko, che afferma di avere stretti legami gli agenti segreti di Kiev. Il drone - precipitato 20 chilometri prima di raggiungere l'obiettivo dopo aver eluso le difese aeree - sarebbe stato carico di 17 chilogrammi di esplosivo: proprio domenica in una foresta 35 chilometri a est della capitale russa, vicino alla cittadina di Noginsk, sono stati ritrovati i resti di un UJ-22 di fabbricazione ucraina spezzato in due: sembra che avesse esaurito il carburante nel serbatoio.

Il ritrovamento è avvenuto non lontano dal parco industriale di Rudnevo, una zona economica speciale dove il leader russo doveva recarsi in visita proprio quel giorno.

Nessuna dichiarazione ufficiale dal governo di Kiev che non ha mai rivendicato la paternità dei numerosi droni precipitati o abbattuti negli ultimi mesi sul territorio russo. La Nato con gli Stati Uniti in testa sono notoriamente contrari ad attacchi di questo tipo che provocherebbero una escalation del conflitto.

Intanto a Nicosia, Cipro, è andato a fuoco il Centro di Scienza e Cultura russo: seondo la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, le fiamme sono state provocate dal lancio di bottiglie molotov contro l'edificio in quello che ha definito "un atto terroristico". Sul campo di battaglia tutti continuano ad aspettare l'inizio della controffensiva di Kiev, che secondo Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata Wagner, scatterà dopo il 2 maggio, quando è prevista la fine di un'ondata di maltempo e l'inizio di un periodo prolungato di bel tempo che possa asciugare il terreno reso in più punti estremamente fangoso tanto da rendere impossibile muovere mezzi pesanti.