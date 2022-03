La guerra arriva a Zagabria: drone militare si schianta in città

Un drone militare si è schiantato ieri sera in Croazia. L'impatto è avvenuto in pieno centro abitato, nella capitale Zagabria. Secondo quanto riportato dal Ministero dell'Interno croato, dopo le 23 il dipartimento di polizia ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini per una esplosione nell'area di Jarun, a sud-ovest di Zagabria. Le pattuglie di polizia sono state inviate d'urgenza sul luogo e una volta arrivate hanno trovato un cratere e due paracadute, anch'essi segnalati dai cittadini. Finora, non vengono riportate notizie di feriti.

Il Ministero dell'Interno croato ha invitato i cittadini a non condividere foto sui social network dell'accaduto. I media locali parlano di uno schianto presumibilmente di un drone ucraino, avvenuto ad alta velocità e che ha causato un cratere profondo un metro e largo tre. Alcuni riportano valutazioni non ufficiali di esperti militari che, sulla base delle foto viste, sostengono che si tratterebbe di un drone Tu-141, molto probabilmente proveniente dall'Ucraina, dove viene utilizzato nelle operazioni di guerra. Questi droni sono prodotti sovietici, successivamente modificati per la ricognizione del terreno.