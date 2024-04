Droni killer sulle fabbriche russe: "Mai così lontano dal confine ucraino"

Droni kamikaze hanno colpito fabbriche nella regione russa del Tatarstan, a più di 1.100 chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo riferiscono le autorità locali riportando di alcuni feriti. "Questa mattina è stato effettuato un attacco aereo con droni contro le fabbriche del Tatarstan situate a Lelabuga e Nizhnekamsk", ha detto in un comunicato su Telegram il servizio stampa del leader tartaro Rustam Minnikhanov.

Si tratta di uno degli attacchi portato più in profondità nel vasto territorio russo dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina: sarebbero stati usati droni grandi come un piccolo aeroplano come si vede nel video qui sopra. Nella fabbrica sarebbe riportata la produzioni di droni shahed di matrice iraniana.

Intanto si infiamma il prezzo del petrolio anche sulla scia delle notizie in arrivo dal Medio Oriente e con la prospettiva di un taglio delle forniture del Messico. Il Wti con consegna a maggio ha scavalcato gli 84 dollari al barile, salendo dello 0,55% a 84,17. Il Brent con consegna a giugno è invece a 88 dollari al barile con un rialzo dello 0,7%. Si tratta dei prezzi più alti degli ultimi 5 mesi. Il prezzo del gas apre in rialzo al Ttf di Amsterdam con i contratti in scadenza ad aprile che passano di mano a 27,69 euro, in crescita dell'1,28%.