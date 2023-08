Attacco di droni russi a due passi dalla Nato: distrutti i silos di grano ucraini sul Danubio

Interrompere le esportazioni alimentari dell'Ucraina verso il resto del mondo. È questo ormai uno dei principali obiettivi della Russia, che stanotte ha attaccato Izmail, il principale porto ucraino sul Danubio distruggendo altre 40mila tonnellate di grano. Qui sono collocate le infrastrutture cruciali per le esportazioni di Kiev dopo che Mosca ha annunciato lo stop all'accordo che garantiva il trasporto via nave sul Mar Nero. L'attacco, tramite droni, ha provocato danni considerevoli, con decine di navi che si sono dovute fermare prima dell'attracco. L'allarme è scattato anche in Romania, il Paese membro della Nato, i cui confini si trovano sulla sponda opposta del fiume. Si è detto preoccupato dell'escalation anche il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, che insiste affinché Mosca riattivi l'accordo sul grano. Vladimir Putin fa però orecchie da mercante.

Attacco alla sicurezza alimentare

L'esercito ucraino ha diffuso un video che mostrava un grosso incendio ad un edificio di una compagnia di navigazione, con diverse strutture che risultano gravemente danneggiate. Si è visto il grano fuoriuscire da almeno due silos distrutti. Non ci sono state vittime, ma le operazioni di carico sono state sospese e le navi mercantili straniere hanno gettato l'ancora alla foce del Danubio. Il costo di questo raid, secondo il ministero ucraino delle infrastrutture, è pari a 40mila tonnellate di grano, che erano dirette in Cina, Israele e Africa. Sul mercato internazionale i prezzi dei cereali sono nuovamente schizzati. Dallo scorso 17 luglio, quando Vladirmir Putin ha stracciato l'accordo sul Mar Nero che era stato mediato dalle Nazioni Unite, Mosca avrebbe colpito 26 strutture portuali ucraine distruggendo fino a 180mila tonnellate di cereali in pochi giorni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di un "attacco alla sicurezza alimentare mondiale".

Allarme in Romania e Turchia

Stavolta l'ennesimo attacco russo si è avvicinato pericolosamente ai confini della Nato. La Romania, che fa parte dell'Alleanza atlantica, si trova ad appena tre chilometri da Izmail. Il presidente rumeno Klaus Iohannis ha definito "inaccettabili" gli attacchi vicino al confine. La potenza di fuoco russo sul grano ha destato le preoccupazioni anche di Recep Tayyp Erdogan, inquieto per questa escalation. Il leader turco, che è stato il principale mediatore del patto sul grano venuto meno a metà luglio, ne ha parlato al telefono con Vladimir Putin, chiedendogli di riattivare l'intesa o almeno di non "alzare ulteriormente la tensione". Nonostante le ottime relazioni tra i due leader e la disponibilità dello zar ad una visita in Turchia, le posizioni sul dossier grano restano distanti. Il presidente turco ritiene che "la fine dell'accordo per le esportazioni dall'Ucraina, dopo l'uscita della Russia, non gioverà a nessuno". Mosca sembra invece decisa a proseguire in questa direzione.

Arma di ricatto

Il Cremlino ha fatto sapere che rientrerà nel patto "non appena l'Occidente adempirà effettivamente a tutti gli obblighi nei confronti della Russia", con riferimento all'eliminazione delle restrizioni all'export dei suoi cereali e fertilizzanti. I raid ai porti ucraini, nella visione di Putin, costituirebbero un "incentivo" in questa direzione. La regione di Odessa è stata oggetto di un'altra serie di attacchi delle forze russe, che hanno colpito anche l'oblast di Kiev. Il principale scalo ucraino nel Mar Nero è stato ripetutamente colpito con droni di fabbricazione iraniana. Sul fronte opposto i media ucraini hanno segnalato esplosioni nella base militare russa in Crimea, mentre il traffico automobilistico sul ponte di Kerch già colpito dalle forze ucraine è stato temporaneamente sospeso, senza però che siano noti ulteriori dettagli. A conferma di questa escalation, la Russia ha annunciato esercitazioni militari nel Baltico, con 30 navi da guerra e imbarcazioni della Marina, più di 30 aerei e circa 6mila militari. Proprio in quest'area si è registrato un nuovo episodio di tensione tra Polonia e Bielorussia. Varsavia ha denunciato che due elicotteri di Minsk hanno sorvolato il suo spazio aereo. Ha quindi convocato l'incaricato d'affari di Lukashenko per protestare.