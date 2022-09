Seul vuole costruire droni stealth per neutralizzare la difesa aerea di Pyongyang

Rispolverando la strategia della 'decapitazione' di un leader nemico, la Corea del Sud vuole costruire il loro primo drone senza pilota Loyal Wingman, un drone stealth che potrebbe essere teoricamente impiegato per eliminare il leader nordcoreano Kim Jong Un. E' una previsione azzardata riportata da Asia News, ma che evidenzia gli sviluppi tecnologici in ambito di difesa portati avanti dalla Corea del Sud. Seul sarebbe quindi al lavoro sul velivolo in grado di sopprimere i sistemi di difesa aerea di Pyongyang.

Secondo quanto riportato dal sito di aviazione FlightGlobal, la Defense Development Agency ha affermato che la Korean Air, la compagnia aerea nazionale, sarà coinvolta nella creazione del drone stealth. Un annuncio che silenzia le voci secondo cui l'agenzia di difesa sudcoreana avrebbe cercato i servizi di Korea Aerospace Industries, lo sviluppatore del KF-21.

Il drone, i cui lavori sono iniziati a novembre 2021 sotto la supervisione dell'Agenzia per lo sviluppo della difesa, una volta realizzato dovrebbe poter essere in grado sia di lavorare in tandem con aerei da combattimento con equipaggio, che in voli autonomi senza piloti. Gli UAV, i droni autonomi, sono in grado di effettuare missioni di sorveglianza, muovere attacchi cinetici ed essere impiegato pure per la guerra elettronica. Anche sacrificandosi.