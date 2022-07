I droni subacquei per la droga

Non cambiano solo le rotte della droga, cambiano pure i mezzi di trasporto. La polizia spagnola ha diffuso le immagini di un'operazione nel corso della quale sono stati sequestrati tre droni subacquei capaci di trasportare enormi quantità di sostanze stupefacenti dal Marocco alla Spagna. I "sommergibili" senza equipaggio sono apparentemente in grado di trasportare fino a 200 kg di carico. Nell'ambito dell'indagine durata 14 mesi, otto persone sono state arrestate a Cadice, Malaga e Barcellona.

La polizia ha comunicato di aver sgominato una banda sospettata di costruire i veicoli e di averli forniti ai trafficanti di droga in tutta Europa: è la prima volta che scopre un veicolo sottomarino in grado di essere azionato senza pilota a bordo. "Questi dispositivi potrebbero consentire ai trafficanti di droga di trasportare grandi quantità di stupefacenti a distanza attraverso lo Stretto di Gibilterra", ha affermato la polizia in una nota.

Uno dei sottomarini era completamente costruito e altri due erano ancora in costruzione. Si ritiene che la coppia in costruzione fosse destinata a essere consegnata a una banda francese per contrabbando di cocaina. Gli agenti hanno anche sequestrato 14 kg di hashish, 8 kg di marijuana, più di 157.300 euro in contanti, oltre che sei grandi droni aerei. Forniti di sistemi di navigazione GPS, i veicoli potrebbero essere potenzialmente utilizzati da trafficanti di droga in qualsiasi parte del mondo, manovrati con un dispositivo internet semplice come un tablet.

Tra gli arrestati un padre e un figlio: uno dei due, secondo la polizia, è un pilota di elicotteri qualificato che aveva le conoscenze tecniche necessarie per costruire veicoli così sofisticati. Secondo l'agenzia di stampa EFE, gli investigatori hanno scoperto 13 diversi tipi di veicoli, inclusi rimorchi con "doppio fondo" nascosti in grado di contenere fino a 800 kg di carico. Non è in ogni caso la prima volta che gli investigatori trovano veicoli progettati per il trasporto di droga sott'acqua.

Sei mesi fa una nave semisommergibile che trasportava quattro tonnellate di cocaina è stata intercettata dalla marina colombiana in rotta verso l'America centrale. E in Spagna, l'anno scorso, la polizia ha sequestrato un sottomarino artigianale in fibra di vetro e compensato lungo 9 metri (29,5 piedi) durante un'irruzione in un magazzino di Malaga. La Spagna è diventata un punto di ingresso chiave per la droga in Europa grazie alla sua vicinanza al Marocco, un importante produttore di cannabis, e ai suoi stretti legami con le ex colonie in Sud America, dove viene prodotta gran parte della cocaina mondiale. Lo stretto di Gibilterra, largo 15 km e punto di "contatto" tra Africa ed Europa, è una rotta percorsa da anni dai trafficanti di droga.