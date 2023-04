I droni supersonici cinesi che spaventano gli Stati Uniti

La Cina ha sviluppato droni supersonici per la sorveglianza d'avanguardia, in grado di viaggiare a grandi altitudini a una velocità almeno tre volte maggiore a quella del suono. Lo riporta il Washington Post, entrato in possesso di un documento segreto dell’Agenzia nazionale di intelligence geospaziale (NGA) degli Stati Uniti che rivela i progressi fatti dalla Cina nella costruzione di questi mezzi.

Le carte indicano la possibilità di un drastico rafforzamento da parte di Pechino della sua capacità di condurre operazioni di spionaggio. Il documento segreto sottolinea infatti che queste nuove capacità permetterebbero ai militari cinesi di spiare unità navali degli Usa dispiegate intorno a Taiwan e le loro basi nella regione. Nel documento è riportata un'immagine satellitare, datata 9 agosto 2022, che mostra due droni da ricognizione a razzo WZ-8 in una base aerea cinese che il Post ha localizzato a Luan, nell'entroterra della Cina orientale a circa 550 km da Shanghai dove - secondo gli analisti dell'agenzia nazione per l'intelligence geospaziale - "quasi sicuramente" è stata stabilita la prima unità di velivoli senza pilota, che rientra nel Comando di teatro orientale: cioè la branca dell’esercito cinese che si occupa anche di Taiwan. I droni sembrano siano capaci raccogliere dati di mappatura in tempo reale e viaggiare fino a tre volte la velocità del suono.

Gli hangar della base aerea originaria sono stati scavati all'interno di una collina ad hanno pesantissimi porte di acciaio. Secondo foto satellitari recuperate dal Post, la base è stata ampliata in anni recenti con almeno 18 nuove strutture costruite dall'agosto 2020 e con nuove costruzioni realizzate a partire dal febbraio 2022.

Cos'è il drone supersonico WZ-8

La Cina ha presentato la prima volta i droni Wz9 nel 2019 durante una parata a Piazza Tiananmen a Pechino, ma allora pochi analisti considerarono i velivoli pienamente operativi. Nel documento segreto si ipotizza anche che i cinesi possano usare i caccia bimotori H6-M Badger per lanciare in volo, una volta a largo delle coste orientali cinesi, i droni che potrebbero quindi entrare nello spazio aereo taiwanese a un'altezza di 100mila piedi e una velocità supersonica.

According to the WP, China has deployed the WZ-8 supersonic reconnaissance drone at Liuan airbase in Anhui province. The location is just 1,000km away from Taiwan.https://t.co/qDIbfKTecj pic.twitter.com/MN33jiHfNs — Alert 5 (@alert5) April 19, 2023

Dai documenti emerge anche una mappa di possibili rotte, evidenziando che le telecamere elettro-ottiche e i sensori dei droni spia potrebbero raccogliere informazioni su Taiwan, così come anche la parte occidentale della Corea del Sud, compresa Seul. L'utilizzo poi di radar ad apertura sintetica permettere di mappare territori anche di notte e in condizioni di nebbia. Ed è questa la preoccupazione di Washington: Pechino potrebbe usare i nuovi velivoli a forma triangolare - con un rivestimento scuro che fa ipotizzare l’impiego di una vernice che assorbe le emissioni dei radar - per lanciare un attacco contro Taiwan, l'isola rivendicata dalla Cina.

Nel documento si forniscono anche indicazioni più precise della base che ospiterebbe i droni supersonici, la base di Luan nella contea di Dushan, costruita negli anni settanta, quando Mao Zedong spostò città industriali e installazioni militari cruciali in zone montuose in conseguenza dell'incrinarsi delle relazioni con l'Unione Sovietica e il timore di un attacco. Non è chiaro il contributo che questi WZ-8 potranno dare all’intelligence di Pechino. Ma i documenti mostrano il ritardo degli Stati Uniti sul fronte delle armi ipersoniche che Cina e Russia hanno già reso operative.