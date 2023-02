La Russia accusa: "Abbattuto un drone ucraino vicino a Mosca"

Un drone sarebbe caduto nei pressi del villaggio di Gubastovo, nel distretto di Kolomna nella regione di Mosca, a circa cento chilometri dalla capitale e a cento metri da una stazione di compressione del gas di proprietà di Gazprom. Secondo quanto affermato su Telegram dal governatore della regione di Mosca, Andrej Vorobjev, "l'incidente si è verificato vicino al villaggio di Gubastovo, l'obiettivo del drone era un'infrastruttura civile che però non è stata danneggiata. Non ci sono vittime o danni. Il servizio per la sicurezza federale (Fsb) e le altre autorità competenti si occupano della situazione, i residenti non sono in pericolo e le reti regionali di distribuzione del gas operano in modalità normale", si legge nel messaggio.

Oggi il ministero della Difesa russo ha annunciato "l'abbattimento di droni ucraini che hanno attaccato il Kuban e l'Adighezia" (si tratta di regioni sul Mar Nero nella parte meridionale del Paese, ndr). Un altro sarebbe stato abbattuto nella regione di Brjansk. Inoltre, un drone sarebbe stato avvistato nell'area della raffineria di Rosneft a Tuapse (nella regione di Krasnodar), dove di notte è scoppiato un incendio.

"Visto il numero limitato di droni, è probabile che questi stessero svolgendo attività di ricognizione di obiettivi sensibili in territorio russo", scrive su Twitter l'aggregatore di notizie Osint-I.

UAV ?? UJ-22 rinvenuto vicino al recinto della stazione di compressione del gas di Gazprom a Kolomna, vicino Mosca.

Oltre a questo, un drone di grosse dimensioni sarebbe stato avvistato nei pressi di San Pietroburgo, l'aviazione ?? sarebbe dovuta intervenire per abbatterlo. 1/2 pic.twitter.com/JJGdV6czy3 — OSINT-I (@OSINTI1) February 28, 2023

In Russia oggi c'è stata un'improvvisa chiusura dell'aeroporto "Pulkovo" di San Pietroburgo a tutti i voli. Caccia si sono levati in volo. Lo scalo è stato poi riaperto. Secondo il sito russo Baza, lo scalo sarebbe stato chiuso per la presenza in cielo di un oggetto non meglio identificato, anche se il ministero della Difesa russo ha sostenuto che le forze russe del distretto aereo occidentale hanno compiuto oggi un'esercitazione, facendo alzare in volo i caccia per identificare e intercettare un obiettivo fittizio.