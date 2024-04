Dubai allagata, le immagini della metropoli flagellata da piogge torrenziali

Piogge incessanti e venti impetuosi continuano da ore a imperversare sulla città di Dubai. Le immagini mostrano una città in preda al caos, pressoché paralizzata da strade allagate e dallo stop ai voli aerei. Le piste di atterraggio di quello che è solitamente uno degli scali più trafficati al mondo per i viaggi internazionali appaiono completamente allagate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sui social continuano a diffondersi gli incredibili filmati dei disagi, insoliti per gli Emirati Arabi: cittadini e turisti sono rimasti bloccati, mentre moltissime scuole hanno deciso di restare chiuse. Le autorità hanno diffuso avvisi che invitano la popolazione ad evitare spostamenti, mentre sulle strade, molte delle quali prive di sistemi drenaggio, vengono inviate autobotti nel tentativo di pompare via l'acqua.

Ma è dall'aeroporto che provengono le immagini più incredibili: quello che dovrebbe essere il terminal 1 appare un'enorme distesa d'acqua, sulla quale gli ultimi voli rimasti in quota sono stati costretti ad atterrare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Oman 18 morti per il maltempo

È l'intera penisola arabica ad essere interessata da una perturbazione insolitamente forte per l'area. Precipitazioni violente hanno colpito anche l'Arabia Saudita, il Bahrain e il Qatar, ma è in Oman che il bilancio del maltempo è diventato drammatico. Sono infatti 18 i morti causati dalla tempesta nei giorni scorsi. Tra le vittime anche alcuni bambini, trascinati via dall'acqua mentre erano in strada, a bordo di un'auto insieme a un adulto, secondo quanto riferito dal Comitato nazionale per la gestione delle emergenze del Paese.