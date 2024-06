Dubbi sulle capacità di Biden di governare: "L'età si sente, si addormenta alle riunioni"

L'81enne Joe Biden, è il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti. La sua età e la sua capacità cognitiva sono diventate questioni importanti nella sua campagna per un secondo mandato, con i Repubblicani, ma anche molti dei sostenitori democratici, che mettono in dubbio la sua capacità di reggere un intero nuovo termine di quattro anni al massimo delle sue facoltà mentali. L'ultimo colpo alla reputazione del leader è arrivato dall'influente quotidiano statunitense Wall Streel Journal, che ha pubblicato un lungo articolo in cui, citando fonti vicine al presidente, getta ombre sulla sua lucidità.

La testata sostiene che quando il presidente Biden si è incontrato con i leader del Congresso a gennaio per negoziare un accordo sul finanziamento dell'Ucraina, a volte ha parlato così piano che alcuni partecipanti hanno faticato a sentirlo, ha letto dagli appunti per fare affermazioni ovvie, ha fatto pause prolungate e a volte ha chiuso gli occhi così a lungo che alcuni nella stanza si sono chiesti se stesse dormendo e se fosse sintonizzato sulla conversazione. In una chiacchierata a tu per tu nello Studio Ovale con il presidente della Camera Mike Johnson, a febbraio, il presidente si sarebbe riferito a una recente legge approvata della sua amministrazione, accusata di mettere a rischio alcuni grandi progetti energetici, come 'solo uno studio', facendo temere che Biden avesse perso la memoria sui dettagli della sua stessa politica.

Questi sono solo alcuni degli episodi che il giornale dice sarebbero stati confermati da più persone vicine al presidente. "Lo incontravo quando era vicepresidente. Andavo a casa sua. Ora non è più la stessa persona", ha detto l'ex speaker della camera, il repubblicano Kevin McCarthy, al Wall Street Journal. Alcune delle persone che lavorano con lui, inclusi democratici e alcuni che lo conoscevano da vicepresidente, descrivono Biden come "più lento, qualcuno che ha buoni e cattivi momenti", ha aggiunto la testata spiegando che la ricostruzione effettuata è il risultato di interviste con 45 persone.

Ma funzionari della Casa Bianca hanno smentito le ricostruzioni. "I repubblicani in Congresso, i leader stranieri e gli esperti alla sicurezza nazionale hanno detto chiaramente che il presidente è un leader efficace", ha detto il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, secondo cui "i repubblicani della Camera stanno facendo affermazioni false come tattica politica che contraddicono apertamente le precedenti dichiarazioni fatte da loro stessi e dai loro colleghi". Quella dell'età di fatto è una questione per entrambi i candidati alle presidenziali, visto che anche Donalt Trump, il frontrunner repubblicano, ha 77 anni. Anche lui ha dovuto affrontare domande sulla sua acutezza mentale. Entrambi i candidati sono stati ripresi più volte dalle telecamere mentre dimenticavano dei fatti o sbagliavano in altro modo i loro commenti pubblici, fornendo un flusso costante di materiale sia per i Democratici che per i Repubblicani per attaccare la capacità mentale del candidato avversario.