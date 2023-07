I due ragazzi morti a poche ore di distanza in vacanza: l'ipotesi tremenda

La polizia greca ha aperto due indagini separate per fare chiarezza sulla morte di due compagni di classe di Dublino, durante un viaggio organizzato per festeggiare il diploma del college. Andrew O'Donnell e Max Wall, entrambi diciottenni, quest'anno si erano diplomati alla scuola secondaria del St Michael's College di Ballsbridge, un quartiere di Dublino, e avevano deciso di andare a festeggiare il completamento degli esami, insieme alla loro comitiva, sull'isola di Ios, al centro dell'arcipelago delle Cicladi. Poi, lo scorso weekend, la doppia tragedia: sono morti entrambi a poche ore di distanza, in due incidenti diversi ma, a quanto pare, collegati tra loro. Uno a causa di una caduta sugli scogli. L'altro per un infarto che lo avrebbe colpito quando ha saputo della sorte del suo compagno di classe e amico.

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, venerdì scorso, durante una serata fuori, per motivi ancora da chiarire Andrew O'Donnell si è allontanato dagli amici ed è stato dato per disperso. Le affannose ricerche si sono concluse tragicamente il mattino seguente, quando il suo corpo è stato trovato esanime su una scogliera vicino alla città di Chora, capoluogo e centro cittadino più grande dell'isola di Ios. Sul corpo c'erano segni evidenti di una caduta, per la quale aveva battuto la testa.

L'amico Max Wall non avrebbe retto alla notizia: affetto da problemi cardiaci (era stato operato con successo al cuore tre anni fa), sarebbe crollato a terra, privo di sensi, quando gli è stato riferito che l'amico era morto. Nonostante gli sforzi dei medici intervenuti per rianimarlo, è stato dichiarato morto in ospedale.

Le autorità locali hanno aperto due indagini per fare luce sulla doppia tragedia. I corpi di entrambi gli adolescenti, le cui famiglie sono arrivate a Ios, potranno tornare in patria dopo le autopsie. Il St Michael's College di Ballsbridge ha descritto la morte durante il fine settimana dei due studenti come "uno dei giorni più bui che abbiamo mai vissuto".

