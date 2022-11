Il filosofo russo Dugin attacca Putin dopo la disfatta di Kherson

Il filosofo Alexander Dugin, considerato l'ideologo della Russia putiniana, ha lanciato un duro attacco contro il leader del Cremlino Vladimir Putin, evocandone la destituzione. A scatenare l'ira di Dugin è l'annunciato ritiro delle truppe russe da Kherson, ultimo rovescio militare della sempre più complicata invasione dell'Ucraina.

Considerato da alcuni il 'Rasputin di Putin', Dugin, che lo scorso agosto ha perso la figlia Darya in un attentato, avrebbe pubblicato un discorso infuocato su Telegram, cancellando il post poco dopo. Sul social network Dugin avrebbe citato un passaggio dell'opera filosofica di James George Fraser 'Il ramo d'oro', in cui un sovrano viene ucciso dai suoi sudditi perché non è riuscito a far piovere durante un periodo di siccità.

Nel lunghissimo post, Dugin utilizza toni accorati dopo il ritiro di Kherson. "Una città russa, capitale di una regione, si è arresa, è stata consegnata", ed ora i "russi piangono e soffrono", scrive il filoso russo, secondo quanto riportato dal Mirror, un tabloid britannico. E per indicare il responsabile di tale fallimento, Dugin fa una riflessione sul potere russo, in cui al "sovrano viene dato potere assoluto per salvarci tutti in un momento critico". E "se per farlo si circonda di schifezze o sputa sulla giustizia sociale, è spiacevole, ma è giustificato per salvarci". Al contrario, "se non ci salva, il suo destino è quello del Re della pioggia", ossia essere ucciso.

Quello del filosofo russo è quindi un avvertimento nei confronti di Putin, sostenendo che il ritiro da Kherson, in Ucraina, sia "l'ultimo possibile" e che in caso di nuove battute d'arresto militari, chi è al potere debba essere eliminato. Secondo il quotidiano britannico, il post di due giorni fa è stato rimosso "poco dopo essere stato messo online".

Il malumore dei fedelissimi di Putin di fronte alla ritirata da Kherson è diffuso. Anche Vladimir Solovyov, uno dei principali megafoni della propaganda russa, ha detto in tv che "la Russia ha bisogo di un esercito più grande, in grado di sostenere una guerra a tutto campo in Europa". I malumori in Russia diventano sempre più evidenti e Vladimir Putin difficilmente riuscirà a superare le conseguenze del ritiro dei russi da Kherson.