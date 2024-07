Dvontaye Mitchell, l'afroamericano bloccato e ucciso dagli agenti di sicurezza di un hotel

Il video di Dvontaye Mitchell, 43 anni, che implora aiuto mentre è bloccato a terra da delle guardie di un hotel di Milwaukee con un ginocchio premuto sul collo stanno facendo il giro del web. Soprattutto perché la morte dell’afroamericano fa pensare a quella di George Floyd, che nel 2020 fece esplodere il movimento di protesta Black Lives Matter.

Nelle immagini girate da un testimone si vede l’uomo, che secondo i familiari avrebbe problemi mentali, bloccato a terra da più uomini mentre implora aiuto, pochi istanti prima di perdere definitivamente conoscenza. All’arrivo della polizia era già morto, inutili i tentativi di rianimarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti risalgono al 30 giugno scorso ma sono stati resi noti solo ora. Non è ancora chiaro perché l’uomo, padre di due bambini, fosse nell’hotel. Sembra che le guardie di sicurezza siano intervenute perché Dvontaye Mitchell era entrato nel bagno delle donne.

Ora i familiari chiedono alla catena di hotel i filmati delle telecamere di sorveglianza mentre il medico legale ha stabilito che l’uomo è morto per omicidio e non per un malore, ossia per mano di un'altra persona. Sospese dal lavoro le guardie coinvolte nella vicenda.