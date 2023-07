"L'aereo è troppo pesante": la compagnia offre 500 euro a chi scende dal volo

Troppo pesante per volare. È con questa curiosa, ma sostanziale constatazione, che un pilota della compagnia aerea EasyJet ha invitato 20 volontari a scendere dall'aereo per permettere le normali operazioni di decollo. È successo lo scorso martedì 5 luglio 2023 a Liverpool in un aereo della compagnia EasyJet diretto verso l'isola di Lanzarote, nelle Canarie. Una delle mete turistiche più amate dai turisti inglesi. La compagnia si è impegnata a rimborsare i 20 volontari con con "più di 500 euro".

"L'aereo è troppo pesante, la pista di decollo non molta lunga e le condizioni meterologiche a Lanzarote non sono favorevoli. Questre tre cose significano che siamo troppo pesanti per decollare. Ne ho parlato con il copilota: abbiamo esperienza in queste cose. Non ci sono le condizioni, dato il vento e il numero di persone a bordo, di riuscire a far volare correttamente questo aereo". Questo quanto riferito dal capitano di bordo secondo il quotidiano locale Liverpool Echo che è venuto in possesso di un video girato da uno dei passeggeri.

Dopo queste premesse il pilota ha notificato ai passeggeri la proposta dell'azienda: 500 euro per partire con il prossimo volo. Una proposta accettata da 19 turisti che si sono poi imbarcati con il volo del giorno successivo. L'aereo, con 19 persone in meno, è invece atterrato nell'isola senza problemi, ma con alcuni problemi di ritardo a causa delle condizioni metereologiche avverse

Ma quello di due giorni fa non è certo il primo episodio di questo tipo. Un qualcosa di molto simile era successo, a marzo 2023, a un aereo della compagnia German Airways. Anche in quel caso ai passeggeri è stato fornito un indennizzo economico.

