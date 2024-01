Commando armato assalta studio televisivo: l'Ecuador è nel caos

L'Ecuador è in subbuglio. Un commando di uomini incappucciati e armati pesantemente ha fatto irruzione sul set di una trasmissione televisiva in diretta, aprendo il fuoco e costringendo lo staff faccia a terra prima che fossero interrotte le trasmissioni. Tutto è iniziato intorno alle 14.40 di ieri, martedì 9 gennaio, il gruppo armato è entrato negli studi di Tc Television nella città orientale di Guayaquil. "Siamo in diretta perché si sappia che non si scherza con la mafia", ha dichiarato uno degli uomini incappucciati, prima che arrivasse l'intervento della polizia. Alcuni giornalisti sono riusciti a lanciare l'allarme tramite i social e, circa mezz'ora dopo l'inizio dell'assalto, la polizia è intervenuta, evacuando l'edificio e arrestando gli assalitori. Intanto, come riferito dal segretario generale della comunicazione, Roberto Izurieta Canova, il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha convocato d'urgenza il Consiglio di sicurezza pubblica dello Stato per "analizzare la situazione del Paese".

L'assalto è avvenuto dopo che il presidente Daniel Noboa ha decretato ieri uno stato d'emergenza di 60 giorni con l'imposizione del coprifuoco, in seguito all'evasione da un carcere di Guayquil di "Fito" leader dei Choneros, una delle gang di narcotrafficanti che hanno precipitato il paese in una situazione di grave insicurezza e spirale di violenza criminale. In seguito all'assalto alla sede televisiva, Noboa ha firmato un ordine esecutivo dichiarando "l'esistenza di un conflitto armato interno". Diverse gang criminali sono state inserite in una lista di "organizzazioni terroriste". Nel decreto si ordina alle Forze Armate di "effettuare operazioni militari" nel rispetto del diritto internazionale e nel rispetto dei diritti umani con l'obiettivo di "neutralizzare" i gruppi armati. Il testo menziona, tra gli altri, organizzazioni come la banda criminale Los Aguilas, la banda Los Lobos, i famosi Latin Kings, la banda criminale Los Tiburones e il cartello del narcotraffico Los Choneros.

Il capo della polizia locale, Cesar Zapata, ha annunciato l'arresto dei membri del commando: "L'operazione di polizia dentro @tctelevision ha portato all'arresto di 13 persone e al sequestro di armi, esplosivi e altre prove. Gli ostaggi sono stati rilasciati e gli operai sono stati portati in salvo. Gli autori dell'assalto saranno ora assicurati alla giustizia per essere puniti per gli atti terroristici". Gli Stati Uniti, tramite un portavoce del Dipartimento di Stato americano, hanno offerto sostegno all'Ecuador per fronteggiare l'ondata di violenza nel Paese: "Siamo in stretto coordinamento con il presidente Noboa e il governo ecuadoriano e siamo pronti a fornire assistenza. Lo stesso Joe Biden sta monitorando da vicino la situazione e le segnalazioni di violenze, rapimenti e una serie di esplosioni in Ecuador. Condanniamo questi attacchi sfacciati".

Com'è cambiato l'Ecuador negli ultimi anni

Solo poco più di un decennio fa l'Ecuador era uno dei paesi più pacifici dell'America Latina: da qualche anno invece è scosso dalla violenza: almeno 4.500 i morti per cause violente nel 2023. Le bande di trafficanti sono arrivate a reclutare bambini, le carceri sono diventate una sorta di "centri di comando” di potenti trafficanti, ingestibili per le forze dell'ordine. La criminalità organizzata ha stretto accordi con i più potenti cartelli internazionali. Il Rapporto globale sulla cocaina 2023 dell'Onu segnala che la coltivazione di cocaina tra il 2020 e il 2021 è aumentata del 35% nel Paese.