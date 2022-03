Edy Ongaro, il miliziano italiano ucciso in Donbass

Un miliziano italiano di 46 anni, Edy Ongaro, combattente con le forze separatiste del Donbass, è rimasto ucciso ieri in battaglia, nel villaggio di Adveedka, a nord di Donetsk, colpito da una bomba a mano. La notizia, diffusa stasera con un post dal Collettivo Stella Rossa Nordest, è stata confermata dopo la comunicazione alla famiglia.

Dalle prime informazioni ricevute sappiamo che si trovava in trincea con altri soldati quando è caduta una bomba a mano lanciata dal nemico. Edy si sarebbe gettato sull'ordigno facendo una barriera con il proprio corpo.

Edy - nome di battaglia Bozambo - era nato 46 anni fa a Portogruaro, Venezia, e aveva raggiunto il Donbass nel 2015 per non lasciarlo più arruolato nelle fila di diversi corpi delle milizie popolari separatiste della repubblica popolare dí Donetsk.

Ongaro, prima della partenza per il Donbass, aveva avuto una vita complicata: disoccupato, ultrà del Venezia, era rimasto coinvolto in una aggressione. Lo stesso Collettivo Stella Rossa lo definisce "un Compagno puro e coraggioso ma fragile", che "in Italia aveva commesso degli errori". Poi la scelta del Donbass, dove entra nella brigata Prizrak, un battaglione di miliziani giunti da ogni parte d'Europa che combatte contro l'esercito ucraino a favore della causa indipendentista filo-russa. In un'intervista poco dopo il suo arrivo si mostrava sicuro: "Non mi sento patriota, sono internazionalista e vicino agli esseri umani, i poveri, chi è uguale a me. Io liberamente non avendo nessuno peso sulle spalle penso che finché il sangue scorrerà da qui non uscirò mai. La mia scelta è di restare qui". Con l'approssimarsi della guerra, sui social sottolineava il suo entusiasmo per la decisione di Putin, convinto di lanciarsi ancora contro "le forze nazifasciste" di Kiev.