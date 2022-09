Gli effetti delle sanzioni: la Russia tornerà ai livelli pre guerra nel 2030

Il Cremlino nega, ma l’impoverimento economico creato dalle sanzioni occidentali imposte a Mosca è impossibile da negare. Mentre alcuni esponenti della politica italiana, come Salvini, sottolineano l'inefficacia delle misure punitive imposte alla Russia, un nuovo rapporto fa luce sullo stato dell'economia della Russia.

Livelli economici pre-guerra solo a fine decennio

Mosca va verso una recessione lunga e profonda. E' la sintesi di un documento interno, redatto in occasione di una riunione a porte chiuse di alti funzionari russi avvenuta lo scorso 30 agosto, di cui è venuto in possesso Bloomberg. La contrazione dell'economia russa avrà un' "accelerazione l'anno prossimo, con il ritorno al livello prebellico solo alla fine del decennio o più tardi".

La Russia potrebbe quindi trovarsi ad affrontare una recessione più lunga e più profonda, stando a quanto emerge dal rapporto che Bloomberg ha visionato. Il documento pone luce sugli effetti delle sanzioni statunitensi ed europee che stanno penalizzando i settori su cui la Russia ha fatto affidamento per anni per per alimentare la sua economia.

Il rapporto - che è il risultato di mesi di lavoro da parte di funzionari ed esperti che cercano di valutare il vero impatto dell'isolamento economico della Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte del presidente Vladimir Putin - dipinge un quadro molto più triste di quello che normalmente fanno i funzionari nelle loro dichiarazioni pubbliche, dove viene presentata una contrazione inferiore al 3% per quest'anno e ancora meno nel 2023.

Cosa dice il documento

Il rapporto interno sull'economia della Russia si compone di tre scenari. Quello 'inerziale', che vede l'economia toccare il fondo il prossimo anno con l'8,3% di al di sotto del livello del 2021, mentre lo scenario 'di stress' prevede un minimo nel 2024 all'11,9% sotto il livello dell'anno scorso.

Grafico di Bloomberg

Tutti gli scenari vedono la "pressione delle sanzioni si intensificherà e probabilmente altri Paesi si uniranno ad esse con l'Europa che si allontana dal petrolio e dal gas". Oltre alle restrizioni, che coprono circa un quarto delle importazioni e delle esportazioni, il rapporto descrive in dettaglio come la Russia ora debba affrontare un blocco che "ha colpito praticamente tutte le forme di trasporto", imprimendo un ulteriore freno alla crescita dell'economia del Paese. Il rapporto stima che fino a 200.000 specialisti del reparto tecnologico potrebbero lasciare la Russia entro il 2025, la prima previsione ufficiale della crescente fuga di cervelli.

Il fattore gas

Il rapporto fa luce sulle conseguenze derivanti da uno stop dell'Ue all'importazione del gas russo. Secondo il documento, un taglio completo del gas in Europa, il principale mercato di esportazione della Russia, potrebbe costare fino a 400 miliardi di rubli (6,6 miliardi di dollari) all'anno in entrate fiscali perse. I dati fanno suonare il campanello d'allarme: i funzionari russi ritengono che sarà praticamente impossibile compensare le mancate vendite del gas al Vecchio continente con nuovi mercati di esportazione, come Cina e India, anche nel medio termine.

Il rapporto poi parla di una serie di misure che dovrebbero essere introdotte per frenare la recessione e riportare l'economia ai livelli prebellici nel 2024. Perché al momento, si legge, i provvedimenti introdotti sono gli stessi che il governo di Mosca ha adottato nell'ultimo decennio, quando la crescita è rimasta sostanzialmente stagnante anche senza sanzioni.