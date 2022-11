Alla Cop27 in Egitto bloccato l'accesso a siti di notizie e dei gruppi per i diritti umani

L'Egitto ha bloccato l'accesso al sito dell'organizzazione mondiale per i diritti umani Human rights watch (Hrw) e ad altri siti web di notizie, tra cui Al Jazeera e Mada Masr, l'unica agenzia di stampa indipendente egiziana, ai partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Cop27.

Le società di telecomunicazione hanno temporaneamente sospeso il divieto di effettuare chiamate vocali tramite app come WhatsApp durante la conferenza, ma le autorità locali hanno predisposto un sistema che blocca la connessione a siti web ritenuti critici per le autorità egiziane.

"Durante la Cop27 in Egitto sono stati bloccati così tanti siti web che per noi è diventato difficile lavorare. Non possiamo utilizzare il nostro sito web. Le agenzie di stampa a cui ci riferiamo sono bloccate. Non c'è azione per il clima senza verità e informazione", ha denunciato Alexandria Villaseñor, attivista leader dell'organizzazione giovanile per il clima Earth Uprising, sul suo account Twitter.

Sotto il suo tweet vari utenti sottolineano come l'azione fosse estremamente prevedibile, e che l'errore risieda nell'aver concesso al Paese capitanato dal dittatore Abdel Fattah al-Sisi di ospitare l'evento. "Chi l'avrebbe mai detto che conferire la guida della Cop27 a una dittatura militare avrebbe portato alla censura?", ironizza un utente. "Gli egiziani vengono spesso fermati dalla polizia per strada per controllare il contenuto dei loro telefoni. Il mondo non dovrebbe andare a protestare e a parlare di azione per il clima in un Paese in cui nessuno può parlare di un diritto senza finire in prigione", sottolinea un altro. "Perché questa sorpresa? La Coca Cola (sponsor dell'evento nonostante per quattro anni consecutivi il peggior inquinatore di plastica al mondo, ndr) in una dittatura mediorientale con un'amante dei combustibili fossili a capo delle pubbliche relazioni (Hill+Knowlton Strategies, che ha lavorato per Shell, Chevron e Bp, ndr). Promesse vuote. Accordi non vincolanti. L'intera faccenda è una barzelletta", scrive ancora un altro.

Il direttore di Hrw per l'ambiente, Richard Pearshouse, ha commentato il divieto di accesso a Internet, affermando che "le autorità egiziane hanno bloccato l'accesso a circa 700 siti web, compresi i media indipendenti e i gruppi della società civile". Pearshouse ha affermato che la mossa blocca l'accesso a informazioni cruciali che potrebbero incoraggiare discussioni approfondite, anche su questioni ambientali e di diritti umani. "Un'azione climatica efficace richiede che più persone esprimano le loro opinioni, non meno", ha dichiarato.

Hrw ha anche ricordato il recente giro di vite del governo egiziano contro la ricerca indipendente e gli attivisti ambientali prima del vertice, che ha fatto temere arresti e chiusure di organizzazioni. "Un altro ostacolo alla ricerca indipendente è la grave limitazione dell'accesso alle informazioni", ha dichiarato Hrw, aggiungendo che la censura, unita ai procedimenti giudiziari nei confronti dei giornalisti, ha causato grandi difficoltà nell'accesso alle informazioni e nel riferire su questioni importanti riguardanti l'ambiente.