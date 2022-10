Brasile, Bolsonaro sconfitto: Lula torna presidente

Dopo un lungo testa a testa, Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto le elezioni presidenziali in Brasile superando il presidente uscente Jair Bolsonaro. Un voto al cardiopalma, conclusosi con il ballottaggio che ha dato la vittoria a Lula con il 50,83% dei voti in suo favore contro il 49,17% ottenuto da Bolsonaro. Il leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) ha vinto il ballottaggio, ed é stato eletto presidente del Brasile per la terza volta.

Elezioni in Brasile, vince Lula

Le urne si sono chiuse alle 17 locali, le 21 in Italia. Hanno votato oltre 120 milioni di brasiliani, con circa il 20% che si è astenuto al primo turno. Le operazioni di spoglio si sono svolte elettronicamente, motivo per il quale il risultato finale è stato reso disponibile a poche ore dalla chiusura dei seggi elettorali. Bolsonaro diventa così il primo presidente che ha fallito nel suo tentativo di rielezione. Conosciuto l'esito del ballottaggio, Lula ha potuto festeggiare: "In una delle elezioni più importanti del Brasile, c'è un unico vincitore: il popolo brasiliano. Non è una vittoria mia o del mio partito, ma di un immenso movimento democratico. La maggioranza del popolo ha lasciato detto chiaro che desidera più democrazia e non meno. Vuole più libertà, più uguaglianza e più fraternità".

"Sarò il presidente di tutti, è ora di riunire la famiglia - ha aggiunto il neo presidente brasiliano - Dal primo gennaio governerò per tutti i brasiliani e non solo per quelli che mi hanno votato. A nessuno interessa vivere in un Paese perennemente in guerra. È tempo di deporre le armi. Hanno cercato di seppellirmi vivo, ma ho avuto un processo di resurrezione nella politica brasiliana. Sono qui per governare il Paese in un momento molto difficile, ma riusciremo a trovare le risposte".

Brasiliani divisi tra gioia e tristezza

Diviso anche il Paese, tra i festeggiamenti dei sostenitori di Lula e la tristezza manifestata da chi desiderava la conferma di Bolsonaro. Caroselli di auto e moto, grida dalle finestre degli appartamenti, suoni di clacson e bandiere al vento riempiono le strade delle principali città. Da una parte i sostenitori dell'ex sindacalista, in lacrime di gioia, dall'altra il silenzio di delusione dei fan di Jair Bolsonaro. In una nazione spaccata a metà, le elezioni più polarizzate della storia del Paese si riflettono negli umori dei suoi cittadini, divisi da opposte tifoserie come in una finale della nazionale di calcio. A Rio de Janeiro, la seconda metropoli più grande del gigante sudamericano, gli elettori in festa si sono riversati sulla spiaggia, inondando con la loro allegria il quartiere di Copacabana. Mentre anche dalle 'favelas' sui morros (colline) partono fuochi di artificio a illuminare il cielo carioca.