Elezioni in Iran, chi sono i candidati e cosa aspettarsi dopo la morte del presidente Raisi

Gli iraniani sono chiamati alle urne per scegliere un nuovo presidente. Le elezioni presidenziali si terranno venerdì 28 giugno, un anno prima del previsto, a causa della morte del presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi in un incidente aereo lo scorso 19 maggio. Se nessuno dei candidati raggiungerà la maggioranza, si andrà al ballottaggio il 5 luglio. La scelta del presidente è cruciale, perché gestisce quotidianamente il governo e ha una responsabilità particolare per l'economia iraniana, rispondendo in ultima istanza alla Guida Suprema. Questa però deve affrontare il malcontento della popolazione, la cui gran parte considera il governo inefficiente e incapace di attuare un cambiamento significativo.

La chiamata alle urne è già contraddistinta da polemiche e invito al boicottaggio del voto. Questo perché le elezioni iraniane non sono considerate libere o eque dalla maggior parte dei paesi occidentali o delle organizzazioni per i diritti umani. I candidati presidenziali sono infatti rigorosamente controllati dal Consiglio dei Guardiani, un comitato di 12 giuristi e chierici. Così, il voto darà la possibilità alla leadership iraniana di dimostrare di essere in grado di gestire un disastro come la morte inaspettata di un presidente senza destabilizzare il Paese, anche se è alle prese con proteste interne e tensioni con Stati Uniti e lo scontro con lo Stato ebraico.

Chi sono i candidati?

Tutti i candidati, tranne uno, sono politicamente conservatori e tutti sostengono la Guida Suprema. Per questo c'è chi ha definito la tornata elettorale in Iran una farsa: degli 80 candidati che si erano inizialmente presentati, il Consiglio dei Guardiani, ovvero l'organo che definisce le candidature ufficiali, ne ha accettati solo sei. Di questi, cinque sono conservatori mentre spicca a sorpresa il nome dell'ex ministro della Sanità, Masoud Pezeshkian, con opinioni più moderate e che, nel contesto del regime iraniano, è considerato un riformista. Poi il colpo di scena alla vigilia del voto. Due candidati conservatori, Amirhossein Ghazizadeh Hashemi e il sindaco di Teheran Alireza Zakani, si sono ritirati dalla competizione elettorale.

Tutto fa pensare che la mossa sia volta a compattare il fronte conservatore e a evitare una dispersione di voti, che favorirebbe l'unico candidato riformista ammesso, Masoud Pezeshkian, sostenuto tra gli altri dal ministro degli Esteri dell'ex presidente pragmatico Hassan Rohani, Mohammad Javad Zarif.

Nonostante ci siano poche possibilità che vinca, Pezeshkian può tuttavia ottenere un sostegno popolare maggiore rispetto alle precedenti tornate: le sue posizioni più moderate e la morte improvvisa di Raisi potrebbero essere i fattori di attrazione per la parte meno conservatrice della popolazione iraniana ad andare a votare sperando in un cambiamento, dopo anni in cui l'affluenza alle urne è calata e il malcontento della popolazione in aumento. Oltre al riformista, in gara rimangono quindi l'ultraconservatore Said Jalili, l'attuale capo del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf e il clerico Mostafa Pourmohammadi.

La coalizione del fronte conservatore

È in atto, secondo gli analisti, una coalizione del fronte conservatore, che è sostenuto dalla Guida Suprema Ali Khamenei, la principale autorità politica e religiosa del paese, per scongiurare che Pezeshkian possa ottenere un buon risultato. Risultato che potrebbe essere rivendicato dalla popolazione non conservatrice, che ripone bassa fiducia nel regime iraniano a causa della situazione economica del paese e delle dure restrizioni politiche e sociali, specialmente dopo le grandi proteste del 2022 dopo la morte di Mahsa Amini.

Gli esperti sostengono che la partecipazione di Pezeshkian alla corsa elettorale rientra molto probabilmente nel piano del governo di spingere gli elettori alle urne. Non sorprende che alla vigilia del voto, diverse madri di manifestanti e dissidenti uccisi in questi anni e organizzazioni studentesche hanno invitato la popolazione al boicottaggio, per riflettere su altri modi per fare pressione sul sistema affinché cambi.

Ma se, come previsto, dovesse vincere uno dei candidati più conservatori, vicino alla leadership clericale, il governo molto probabilmente rivendicherebbe il risultato come un successo della teocrazia, nonostante i forti controlli e pressioni esercitati sui candidati rivali.