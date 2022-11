Midterm Usa, i repubblicani conquistano il controllo della Camera

Non certo un trionfo, ma secondo quanto riportato dalle proiezioni di Nbc e Cnn, i repubblicani hanno riconquistato il controllo della Camera per la prima volta in quattro anni. Il Congresso è ora spaccato con il Senato ai democratici e la Camera ai conservatori. Il presidente Usa, Joe Biden, si congratula e si dice "pronto a lavorare con i repubblicani". Atteso l'annuncio sul futuro dell'attuale speaker della Camera, Nancy Pelosi.

Un Congresso diviso potrebbe creare vari problemi all'agenda di Biden. Il presidente constatando come le elezioni di midterm hanno "mostrato la forza e la resilienza della democrazia americana" con gli elettori che hanno "respinto i negazionisti, la violenza politica e l'intimidazione", si dice "pronto a lavorare con i repubblicani". Il suo messaggio è per Kevin McCarthy, il leader dei conservatori alla Camera in predicato di prendere il posto di "speaker" di Nancy Pelosi.

Proprio su Pelosi sono puntati i riflettori: la potente democratica non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro ma potrebbe farlo a breve, forse nei prossimi giorni. Nonostante il rincorrersi di voci, un suo trasferimento in Italia per diventare ambasciatrice sembra - a sentire il suo portavoce - escluso. Pelosi, 82enne di origini abruzzesi e molisane, ha detto che sulla sua decisione peserà l'incidente di cui è stato vittima il marito Paul, assalito in casa a martellate. I

democratici attendono impazienti e dietro le quinte hanno già iniziato a lavorare per gettare le basi a una sua eventuale successione, cercando di soddisfare il crescente coro che chiede un cambiamento generazionale.

Per i repubblicani la vittoria alla Camera è l'unica vera soddisfazione in una tornata elettorale deludente. "Gli americani sono pronti a imboccare una nuova direzione e i repubblicani della Camera sono pronti ad agire", afferma McCarthy.

Californiano di 57 anni, il repubblicano potrebbe prendere il posto di Pelosi: ha vinto infatti la nomination del suo partito a Speaker della Camera ma non ha ancora i numeri per essere eletto. McCarthy ha comunque ancora diverse settimane, fino agli inizi di gennaio, per convincere i conservatori scettici, concentrati nell'ala più a destra del partito. Sono loro che chiedono a McCarthy di dire chiaramente se intende avviare procedimenti contro Hunter Biden, il figlio del presidente, e contro l'amministrazione per l'Afghanistan e il Covid.

Restando negli Usa, Karen Bass fa la storia. Al termine di una campagna elettorale milionaria, la deputata democratica è stata eletta primo sindaco donna di Los Angeles battendo il miliardario sostenuto delle star - da Elon Musk a Kim Kardashian - Rick Caruso. Bass ha vinto di misura in una sfida molto più dura delle attese. La prima emergenza che dovrà affrontare è quella dei senzatetto, che continuano ad aumentare nonostante i miliardi di dollari spesi negli ultimi anni.