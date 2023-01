Perché le elezioni in Nigeria sono le più importanti al mondo nel 2023

Quest'anno ci saranno elezioni in diverse nazioni del pianeta. Le più vicine a noi e quelle che ci riguardano in maniera più diretta sono sicuramente quelle in Polonia, che decideranno se gli alleati di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, i conservatori di Diritto e Giustizia (Pis), resteranno al potere, o se gli equilibri nella nazione e dell'Ue cambieranno. Ma c'è un'altra elezione a cui dovremmo prestare molta più attenzione, anche se si svolge in uno di quei Paesi il cui destino purtroppo in Italia tendiamo a ignorare, come se non fosse importante o non ci riguardasse: la Nigeria.

Quella che è la prima economia dell'Africa e la nazione più popolosa del continente, sarà chiamata il prossimo 25 febbraio a scegliere il suo nuovo presidente, l'uomo che dovrà prendere il posto dell'ex generale Muhammadu Buhari, al potere dal 2015. In lizza ci son ben 18 candidati, ma solo tre hanno davvero una possibilità di vincere. Innanzitutto i due favoriti, il 70enne Bola Ahmed Tinubu, e il 76enne Atiku Abubakar. Il primo, membro del Congresso di tutti i progressisti (Apc) come Buhari, è un ricco ex governatore di Lagos che da tempo aspira alla presidenza e che molti vedono come il più probabile vincitore.

Il secondo si candida per conto del principale partito di opposizione, il Partito democratico del popolo (Pdp), ed è la quinta volta che si candida, finora senza successo, alla presidenza. Importante uomo d'affari, la sua carriera politica si è svolta per lo più nei corridoi del potere, avendo lavorato come alto funzionario, ma è stato anche vicepresidente sotto Olusegun Obasanjo. Come anche Tinubu è stato accusato di corruzione e clientelismo, accuse che lui nega fermamente.

Nessuno dei due rappresenterebbe un vero cambiamento, e il volto della possibile svolta sembra essere quello del più giovane (seppur non giovanissimo) Peter Obi, che spera di rompere il sistema bipartitico che domina la Nigeria dalla fine del regime militare nel 1999. Il 61enne si candida con il poco conosciuto Partito Laburista e sebbene abbia fatto parte del Pdp fino all'anno scorso, è visto come un volto relativamente nuovo e gode di un fervente sostegno sui social media e tra i giovani della nazione. Ricco uomo d'affari è stato governatore dello Stato sud-orientale di Anambra dal 2006 al 2014. I suoi sostenitori, noti come "OBIdients", affermano che è l'unico candidato onesto e integro, ma a meno di un difficile colpo di scena sembra improbabile che vinca.

Ma perché queste elezioni sarebbero così importanti? Con i suoi 206 milioni di abitanti la Nigeria è di gran lunga la nazione più popolosa del continente. L'Africa sta rapidamente diventando il palcoscenico dei più grandi cambiamenti demografici del mondo e secondo le previsioni delle Nazioni Unite, passerà da 1,4 miliardi di persone a circa 4 miliardi entro la fine del secolo. In questo lasso di tempo, la Nigeria, un Paese grande quasi due volte la Francia e tre volte l'Italia, raddoppierà demograficamente, superando di gran lunga gli Stati Uniti e diventando il terzo Paese più popoloso del mondo, dopo India e Cina. Potenzialmente con una buona leadership potrebbe trasformarsi in una potenza economica, o al contrario se non supererà le sue difficoltà economiche finirà inevitabilmente per diventare origine di importanti fenomeni migratori.

In numeri assoluti, il numero di migranti internazionali dalla nazione è aumentato da circa 450mila nel 1990 a 1,4 milioni nel 2019. Tuttavia, la quota rispetto alla popolazione totale nel 2019 (0,7%) è molto più bassa rispetto al resto dell'Africa subsahariana (2,5%). Storicamente, la maggior parte dei nigeriani ha migrato all'interno dell'Africa subsahariana, ma la quota di migranti che si sono spostati in Europa (31%) e in Nord America (22%) è aumentata notevolmente dal 1990 e i nigeriani hanno rappresentato il gruppo più numeroso di migranti provenienti da questa parte del continente arrivati in Ue durante la "crisi migratoria" del 2016 e del 2017.

Grazie anche alle sue riserve di petrolio, la Nigeria è lo Stato più ricco dell'Africa per quanto riguarda il Prodotto interno lordo nazionale, ma la ricchezza non è equamente distribuita e se guardiamo al Pil pro capite crolla al 33esimo posto. Nel 2018, il 40% dei nigeriani, 83 milioni di persone, più dell'intera popolazione italiana, viveva al di sotto della soglia di povertà e la gran parte di loro sono privati di istruzione e di accesso alle infrastrutture di base, come elettricità, acqua potabile e servizi igienici. Abuja, capitale della nazione, ha anche bisogno di un governo forte, stabile e capace per combattere la minaccia del terrorismo di matrice islamica, una minaccia che non riguarda solo la nazione ma che, come abbiamo purtroppo visto più volte, può avere conseguenze sul mondo intero.

Da anni il Paese, che un tempo era era il principale peacekeeper della regione, non riesce a garantire la sicurezza in ampie zone del suo territorio, soprattutto nelle regioni nord-occidentali e nord-orientali, dove gli insorti islamici hanno condotto campagne terroristiche, rapito centinaia di bambini e reso sempre più pericolosi gli spostamenti su lunghe distanze. L'insurrezione di Boko Haram, scoppiata nel nord-est della Nigeria nel 2009, ha ucciso più di 350mila persone e costretto milioni di abitanti a fuggire dalle loro case. Il gruppo si è diffuso nella zona paludosa del Lago Ciad, dove gli eserciti di Ciad, Nigeria e Niger combattono contro di loro da anni ma con scarsi risultati.

E che queste elezioni siano così importanti lo hanno capito soprattutto i giovani del Paese, quelli in cui l'outsider Peter Obi confida per le sue speranze di vittoria. Con quasi il 40% degli elettori registrati sotto i 34 anni, quella che avverrà il prossimo 25 febbraio è stata già definita "l'elezione dei giovani". È su di loro che dovrebbe puntare il prossimo governo per sfruttare il cosiddetto dividendo demografico, l'attuale rapporto in crescita di giovani in cerca di lavoro rispetto alle persone a carico della società ai due estremi della durata della vita umana, i neonati e i pensionati e gli infermi. Se sfruttato a dovere può portare prosperità all'economia di una nazione.