Elezioni presidenziali in Francia: chi vince fra Macron e Le Pen?

Al via le votazioni per il primo turno delle elezioni presidenziali francesi. Gi iniziate con un giorno di anticipo, nei territori francesi d'oltremare in America e nel Pacifico meridionale. Le operazioni di voto sono iniziate a Saint Pierre e Miquelon, nel Canada orientale, nella Guyana francese, in Martinica e nella Polinesia francese.

Nella Francia continentale i seggi sono aperti dalle 8 di oggi (domenica) e chiudono dodici ore dopo, momento in cui verranno pubblicati gli exit poll che riveleranno con maggiore certezza quali due candidati si contenderanno la Presidenza al secondo turno. Sono 48,7 milioni di francesi che voteranno per i 12 candidati.

L'attuale presidente, Emmanuel Macron, è il favorito per la riconferma, anche se pochi sondaggi prevedono una vittoria diretta al primo turno. Macron, secondo le previsioni della vigilia, nel secondo turno del 24 aprile affronterà con ogni probabilità la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, che prima era stata data per spacciata e invece è risorta nei sondaggi e ci crede.

In generale l?elettorato è molto frammentato perché sicuramente ci sarà un bacino di voti che andrà alla sinistra, che però non prevede di fare risultati perchè si è divisa in più partiti e liste. Dunque, con una percentuale di astensionismo che si prevede alta, la partita dovrebbe essere alla fine fra il presidente uscente e Le Pen.

Ai risultati guarderà tutta l'Europa, dal momento che gli ultimi sondaggi davano Emmanuel Macron, presidente uscente, testa a testa con Marine Le Pen, che portando per la prima volta l'estrema destra all'Eliseo potrebbe anche diventare la prima donna presidente. L?Occidente è spaventato dall?ascesa di una certa destra. "Una vittoria dell?estrema destra francese in questa situazione sarebbe uno shock geopolitico molto più grande della decisione del Regno Unito nel 2016 di lasciare l?Unione europea". Così Edward Luce, associate editor del Financial Times, ha commentato gli ultimi sondaggi.

Ma vediamo chi sono i principali candidati delle elezioni presidenziali francesi 2022: